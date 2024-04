Apenas 57 empresas são responsáveis pela maior parte das emissões de carbono do mundo

As emissões de carbono para a atmosfera não estão exatamente bem distribuídas. Sabe-se que 70% delas provêm de 10 países apenas. Estes são, portanto, os principais responsáveis pelo aquecimento global devido à libertação de gases com efeito de estufa. E se olharmos com mais atenção, 80% das emissões globais de carbono provêm de apenas 57 empresas e entidades.

Esta é a conclusão de um relatório publicado pelo grupo de reflexão independente Influence Map. Analisaram a informação da base de dados Carbon Majors e descobriram que, em termos de entidades, a distribuição é também muito má.

O relatório apresenta duas análises. Uma com o ano de 2016 como ponto de partida. Este ano foi escolhido porque foi quando ocorreu o acordo de Paris, no qual os países assinantes se comprometeram a tomar medidas para reduzir as emissões de carbono.

Já a segunda análise centra-se mais na informação histórica, pois inicia a recolha de dados em 1854. Nesta última, há 122 entidades, um pouco mais do que na primeira. Mas, de qualquer forma, é evidente que a distribuição desigual não é nova.

Os dois empregos que mais emitem carbono

A quase totalidade das empresas que figuram nesta lista pertence a duas profissões: a extração de combustíveis fósseis ou a produção de cimento. É bastante óbvio que a primeira polui, mas é curioso o caso da segunda. No entanto, trata-se de uma atividade muito intensiva em termos energéticos, que contribui para 4% das emissões globais de carbono. É muito para uma única atividade.

A maioria das empresas no topo da lista das emissões de carbono situa-se na Ásia. São elas, por exemplo, a gigante petrolífera Aramco da Arábia Saudita, a empresa russa de energia Gazprom, a empresa nacional de petróleo do Irão e a Coal, uma empresa de extração de carvão da Índia. No entanto, também há empresas ocidentais na lista. Estas incluem a Chevron, a BP, a Shell, a Exxon Mobil e outras.

Os países a que pertencem estas empresas coincidem, de um modo geral, com as 10 nações com maiores emissões de carbono. De acordo com a lista publicada em 2022, estes são a China, os Estados Unidos, a Índia, a Rússia, o Japão, a Indonésia, o Irão, a Alemanha, a Coreia do Sul e a Arábia Saudita.

Porque é que isto é tão preocupante?

O dióxido de carbono é um dos principais gases com efeito de estufa. Por conseguinte, as emissões de carbono contribuem para o aquecimento global, aumentando excessivamente o efeito da camada gasosa que impede que a radiação solar refletida pela superfície se dissipe na atmosfera.

Ou seja, se estas empresas não tomarem medidas para reduzir as suas emissões de carbono, o planeta estará cada vez mais em risco. Além disso, não estarão a cumprir as promessas do Acordo de Paris.

Este facto é curioso porque muitas destas empresas investiram grandes quantidades em campanhas para tentar fazer ver aos consumidores que se preocupam com o ambiente. É o chamado "greenwashing".

Tomam pequenas medidas que, na realidade, não representam praticamente nada no quadro geral, para fazer parecer que estão a cuidar do planeta. Algumas destas empresas chegaram mesmo a pintar os seus logótipos de verde, para dar a aparência de uma consciência que na realidade não existe.

