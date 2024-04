Google lança versão paga do popular browser Chrome

A Google lançou uma versão paga do popular browser Chrome. Se acha que já estava à espera que a Google começasse a cobrar, tenha calma, pois esta versão não é propriamente para o utilizador final. Saiba porquê.

Chrome Enterprise Premium traz funcionalidades adicionais de segurança

Chama-se Chrome Enterprise Premium e marca uma nova era na vida da Google. Sem grandes alaridos, a empresa de Mountain View estreou agora uma versão paga do popular browser Chrome, sendo que esta versão é mais direcionada para empresas e organizações.

Na verdade, o Chrome Enterprise Premium é uma versão melhorada do Chrome Enterprise que foi lançado em 2017. De acordo com a própria Google, esta versão do Chrome oferece mais segurança e funções de gestão mais avançada. Ao nível da segurança, a empresa revela que passa a existir deep scanning de malware, filtros de URLs, controlo de acesso no âmbito de contexto, entre outras funcionalidades.

O valor a pagar mensal começa nos $6, e fica agora por saber se a Google irá ter ou não muitos clientes.