E Porque Hoje é Sexta

Motociclista a 140 km/h numa estrada!...

De repente o motociclista embate num passáro, pois nem teve tempo para se desviar!

-Ahhhh!!... - disse ele.

Pelo retrovisor, conseguiu ver a ave a dar várias piruetas no cimento até ficar estendido. De imediato parou a moto e voltou para socorrer o bichinho.

O passarinho estava lá, inconsciente, quase morto. Era tal a angústia do motociclista que ele pegou na pequena ave, levou-a ao veterinário, foi tratada e medicada, comprou uma gaiola e levou-a para casa, tendo o cuidado de deixar um pouquinho de pão e água para o acidentado.

No dia seguinte, o passarinho recupera a consciência. Ao despertar, vendo-se preso, cercado por grades, com um pedaço de pão e a vasilha de água no canto, o passarinho põe as asas na cabeça e grita:

PORRA, ESTOU FEITO AO BIFE!!... MATEI O GAJO DA MOTA!