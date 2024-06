E Porque Hoje é Sexta

Uma senhora bem idosa estava no convés de um navio de cruzeiro e segurava o seu chapéu firmemente com as duas mãos para não ser levado pelo vento. Um cavalheiro se aproxima e diz:

- Perdoe-me minha senhora…não pretendo incomodar, mas a senhora já reparou que o vento está a levantar o seu vestido?

- Já sim, mas é que eu preciso de ambas as mãos para segurar o chapéu.

- Mas, senhora….a senhora deve saber que as suas partes íntimas estão expostas! – disse o cavalheiro.

A senhora olhou para baixo, depois para cima, e respondeu:

- Caro senhor, qualquer coisa que o Sr. esteja a ver aqui em baixo tem 85 anos. O chapéu eu comprei-o ontem!