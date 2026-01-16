E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta traz de volta o humor para inteligentes. Agora pensem. Bom fim de semana.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v938 [23MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Um dia na missa de domingo o Padre perguntou aos fieis, se estavam dispostos a perdoar aos seus inimigos, e quase todos levantaram a mão…
Voltou a perguntar e todos levantaram a mão, com exceção da minha Avó…
– Então Dª. Maria, não está disposta a perdoar aos seus inimigos?
– Eu não tenho inimigos…
– Respondeu ela!
– Mas isso é muito raro… quantos anos tem?
– 94… Toda a gente na Igreja se levantou, e aplaudiu efusivamente…
– Como é que se consegue viver até aos 94 anos, e não ter inimigos… é raro e fantástico…
A minha Avó dirigiu-se ao Altar, e num tom solene, olhou para a Igreja ao rubro, e respondeu:
– Já morreram todos, aqueles filhos da p#$@!
Um homem entra na sacristia com uma cabra e diz ao padre:
– Padre, precisava de falar consigo.
– Diga, meu filho.
– É que a minha família não tem nada para comer, e eu roubei esta cabra. Mas sinto que pequei, posso deixá-la consigo?
– Claro que não!
– Então que devo fazer?
– Ora, deve entregá-la à pessoa de quem a roubou!
– Mas eu já tentei, só que ele agora recusa-se a ficar com ela, Que devo fazer?
– Bem, se ele se recusa, então pode ficar você com ela e alimente a sua família!
O homem lá se resigna, agradece ao padre pelo seu tempo e vai-se embora, com a cabra. À noite, o padre chega à casa dos padres e diz a outro:
– Olha, tenho uma história para te contar.
– Eu também! Roubaram-nos a cabra.
A freira vai ao médico:
- Doutor, tenho tido um ataque de soluços, que não me deixam viver. Não durmo, não como, e tenho dores no corpo de tanto movimento compulsivo involuntário.
- Tenha calma, irmã, que vou examiná-la.
Ele examina-a e diz:
- Irmã, a senhora está grávida!
A freira levanta-se e sai a correr do consultório, com cara de pânico.
Uma hora depois o médico recebe uma chamada da madre superiora do convento:
- Doutor, o que o senhor disse à irmã Carmem?
- Cara madre superior, como ela tinha uma forte crise de soluço, eu disse-lhe que estava grávida. Espero que com o susto ela tenha parado de soluçar!
- Sim, a irmã Carmem parou de soluçar, mas o padre Domingos saltou da torre da igreja.
Duas freiras vinham andando pela rua, à noite, quando foram atacadas por dois assaltantes que, vendo que as duas não tinham nada que valesse a pena roubar, resolveram "atacar sexualmente as irmãs".
Elas gritam, gritam e ninguém aparece. Uma delas, tomada do fervor religioso, reza:
- Senhor, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem!
Ao que a outra responde:
- Só se for o teu, porque o meu é cá um artista.
O Jacinto ia muito mal a matemática. Os pais já tentaram de tudo:
Aulas particulares, brinquedos educativos, centros especializados, terapia, etc… nada adiantou!
Então, ouvem dizer que há uma escola de freiras no bairro que é muito boa e resolvem fazer mais esta tentativa. No primeiro dia, Jacinto volta para casa com cara séria e vai directo para o quarto, sem cumprimentar a mãe.
Senta-se na escrivaninha e estuda. Estuda sem parar.
A mãe chama-o para jantar… Janta rápido e volta imediatamente aos estudos.
A mãe nem acredita!?! E isto, dura algumas semanas…
Um dia, Jacinto volta para casa com as notas, que entrega a mãe: 20 a matemática!!!… A mãe não se contém, e pergunta:
– Filho, conta a mãe o que te fez mudar?
Foram as freiras? Jacinto balança a cabeça negativamente.
– O que foi, então? – insiste a mãe – Foram os livros, a disciplina, a estrutura de ensino, o uniforme, os colegas? O QUE FOI ?!?….
Jacinto olha para a mãe e diz:
– No primeiro dia quando vi aquele gajo pregado no sinal de “mais”, percebi logo que elas não estavam a brincar…
Vídeos
Gosta tanto de vos ver que ficou com a voz embargada
A naughty boy pic.twitter.com/i4mAEZGqg4
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 15, 2026
Só para loucos
Um bailado radical impressionante
Nice to see her moves 😍👀 pic.twitter.com/g9cnaxnh9G
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 16, 2026
Isto só mesmo visto, cantado ninguém vai acreditar
mais vale aturá-los do que ser como eles!
Women are bad, but you have to keep your husband happy 😉 pic.twitter.com/5T9KK9pLM1
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 16, 2026
Emergência de trolhas
Violência doméstica merecida
How is living with your son? pic.twitter.com/Fs1Kx49c5e
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 16, 2026
Isto não é IA... então quem toma conta do corpo?
I have so many questions
Which brain would control the body?
Anyone else aroused by this?
.... pic.twitter.com/n40jDspP9i
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 15, 2026
Não estavas à espera disto
First I thought,
wow! what a cute heart ❤️but then...
Do you think she expected that? pic.twitter.com/HtrK14WAlw
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 15, 2026
Merdas que só no metro são possíveis
When you travel by subway...
Let the meteorite fall already! pic.twitter.com/FeGd1L2BwW
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 15, 2026
