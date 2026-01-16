E Porque Hoje é Sexta

O Jacinto ia muito mal a matemática. Os pais já tentaram de tudo:

Aulas particulares, brinquedos educativos, centros especializados, terapia, etc… nada adiantou!

Então, ouvem dizer que há uma escola de freiras no bairro que é muito boa e resolvem fazer mais esta tentativa. No primeiro dia, Jacinto volta para casa com cara séria e vai directo para o quarto, sem cumprimentar a mãe.

Senta-se na escrivaninha e estuda. Estuda sem parar.

A mãe chama-o para jantar… Janta rápido e volta imediatamente aos estudos.

A mãe nem acredita!?! E isto, dura algumas semanas…

Um dia, Jacinto volta para casa com as notas, que entrega a mãe: 20 a matemática!!!… A mãe não se contém, e pergunta:

– Filho, conta a mãe o que te fez mudar?

Foram as freiras? Jacinto balança a cabeça negativamente.

– O que foi, então? – insiste a mãe – Foram os livros, a disciplina, a estrutura de ensino, o uniforme, os colegas? O QUE FOI ?!?….

Jacinto olha para a mãe e diz:

– No primeiro dia quando vi aquele gajo pregado no sinal de “mais”, percebi logo que elas não estavam a brincar…