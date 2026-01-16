Televisões ficaram 90 % mais baratas desde o ano 2000! E a culpa é da produção em massa

Nas últimas duas décadas, o mercado de eletrónica de consumo testemunhou uma deflação sem precedentes no segmento das televisões. Atualmente, o consumidor consegue adquirir tecnologia de ponta por uma fração do investimento que seria necessário no início do milénio.

A trajetória descendente dos preços das televisões no mercado global

Se analisarmos a evolução das promoções e do retalho nos últimos 25 anos, torna-se evidente que o custo das televisões caiu de forma mais drástica do que quase qualquer outro bem de consumo. Desde o ano 2000, os preços recuaram mais de 90%, um valor impressionante se considerarmos que, em simultâneo, as dimensões dos ecrãs aumentaram e a resolução evoluiu do padrão analógico para o 4K e 8K.

Segundo especialistas do Institute for Progress, esta queda livre deve-se a uma otimização constante no fabrico de painéis LCD, onde cada etapa do processo foi refinada para eliminar custos supérfluos.

Este cenário contrasta com outros bens manufaturados. Embora automóveis, vestuário ou mobiliário se tenham tornado mais acessíveis, nenhum destes setores apresenta uma curva de desvalorização tão acentuada.

Uma televisão de grandes dimensões que custaria cerca de 1000 euros em 2000 pode agora ser encontrada por valores próximos dos 200 euros em períodos de saldos, oferecendo uma densidade de píxeis incomparavelmente superior.

Herança da indústria dos semicondutores e a escala de produção

Grande parte deste progresso deve-se à adoção de métodos inspirados na produção de microchips. Tal como os fabricantes de semicondutores aumentaram o tamanho dos wafers para obter mais chips por unidade, a indústria de painéis LCD expandiu as folhas de "vidro-mãe" de onde são recortados os ecrãs.

Desde a década de 90, estas superfícies de vidro cresceram quase 100 vezes em dimensão. Esta estratégia permitiu reduzir drasticamente o custo do equipamento por unidade produzida e conferiu flexibilidade para fabricar uma maior variedade de tamanhos de ecrã com menos desperdício.

Para além da dimensão dos materiais, a eficiência foi impulsionada por uma automatização extrema, processos em salas limpas e técnicas de enchimento de cristais líquidos mais céleres. A explosão da procura por ecrãs - alimentada também por computadores, smartphones e tablets - justificou a construção de infraestruturas colossais que, hoje em dia, conseguem colocar no mercado mais de um milhão de ecrãs diariamente.

A nova hierarquia das marcas de televisões

A competitividade do setor foi igualmente moldada pela entrada de novos protagonistas. Se outrora marcas como a Sony, a LG e a Samsung detinham o controlo absoluto, o panorama atual é muito diferente devido à ascensão de empresas chinesas como a Hisense e a TCL.

Inicialmente percecionadas como marcas de baixo custo, estas tecnológicas integram agora as listas de melhores equipamentos em termos de relação qualidade-preço e estão a conquistar terreno no segmento premium.

Atualmente, a TCL já superou os líderes tradicionais em volume de envios de televisões de gama alta. O avanço tecnológico também desempenha um papel crucial: enquanto o OLED permanece como uma opção de elite, o desenvolvimento do Mini LED permitiu que os painéis LCD continuassem competitivos, reduzindo a diferença de qualidade para as tecnologias mais caras.

Na CES 2026, assistimos já à apresentação de novos modelos Super QLED e RGB Mini LED, provando que a inovação não estagnou.

