Playstation 5 recebe Ajuda de Jogo da Comunidade

O ecossistema da Playstation 5 é, como todos sabemos, bastante complexo e com múltiplas funcionalidades referentes a videojogos (e não só). Uma dessas funcionalidades corresponde ao sistema de dicas que disponibiliza algum tipo de apoio e luz aos jogadores nos seus jogos preferidos mas... este ano, irá receber ainda mais: Ajuda de Jogo da Comunidade.

A Sony Interactive Entertainment apresentou recentemente a Ajuda de Jogo da Comunidade, uma novidade para o ecossistema da Playstation 5 que vem completar a Ajuda de Jogo com conteúdos gerados pelos utilizadores.

Esta atualização vem complementar a experiência atual da Ajuda de Jogo e estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 5 ao longo deste ano.

A Ajuda de Jogo da Comunidade complementará a experiência da Ajuda de Jogo atual, ampliando a biblioteca de dicas úteis para os jogos, com vídeos que se geram automaticamente a partir de imagens de jogo de jogadores que optaram por contribuir.

Quando esta melhoria na Ajuda de Jogo com conteúdo da comunidade for lançada, ficará disponível para todos os jogadores da PlayStation 5, independentemente de serem, ou não, membros do PlayStation Plus.

Em jogos compatíveis, os jogadores da PlayStation 5 poderão contribuir com os seus próprios vídeos do jogo, ver dicas de outros jogadores ou aceder às dicas da Ajuda de Jogo criadas pelos responsáveis pelo desenvolvimento desses mesmos jogos.

Estes também poderão continuar a criar os seus próprios vídeos de dicas, como se pôde ver em alguns aclamados títulos como o The Last of Us Parte II Remastered ou Marvel's Spider-Man 2.

Podem ver aqui, mais informação sobre a Ajuda de Jogo da Comunidade ou como participar nela.

A ideia parece ser bastante interessante e, em muitos casos, bastante útil, particularmente para ultrapassar aqueles momentos de alguns jogos que são capazes de nos queimar anos de vida.