A arte do Ladrão com Arsene Lupin – Once a Thief

Quem é que não conhece Arsene Lupin, o famoso ladrão francês nascido da mente criativa de Maurice Leblanc? Pois bem, Lupin vai ter direito a um novo jogo seu este ano com Arsene Lupin – Once a Thief.

Este ladrão que se caracteriza pelo seu cavalheirismo é particularmente conhecido pelo seu grande talento no uso de disfarces e mudanças de identidade, que usa para levar a cabo os seus assaltos.

Recentemente a editora francesa Microids revelou o desenvolvimento dum videojogo dedicado ao famoso ladrão, Lupin – Once a Thief.

Em desenvolvimento pelos estúdios Blazing Griffin (responsáveis pelo jogo Hercule Poirot - The London Case), Lupin – Once a Thief será uma aventura que está a ser desenvolvida para PC (Steam, Epic Game Store, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Arsene Lupin - Once A Thief oferece uma viagem imersiva ao mundo do carismático cavalheiro, e ladrão. Os jogadores irão mergulhar nos contos emblemáticos extraídos da obra de Maurice Leblanc para descobrir como a lenda foi forjada.

A narrativa do jogo desenrola-se com uma dinâmica de conversas absorventes e inteligentes entre Arsene Lupin e o autor Maurice Leblanc. Nestas conversas, Lupin conta as suas principais façanhas a Leblanc, permitindo que os jogadores participem ativamente nessas mesmas aventuras.

Com recurso a puzzles e quebra-cabeças, trata-se de uma jornada cativante que explora a infância, os amores e os crimes do icônico cavalheiro ladrão.

E não esquecer o arquirrival de Lupin, o Detetive Ganimard; seu antagonista incansável.