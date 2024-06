Serviço de mensagens via satélite da Starlink já tem data para ser lançado

A Starlink já iniciou os seus testes para oferecer ao mundo um serviço de mensagens e chamadas via satélite. Estes testes têm corrido de forma quase perfeita, segundo a empresa de Elon Musk, e agora uma nova meta foi revelada. Este serviço de mensagens da Starlink já tem data para ser lançado pela SpaceX.

O mercado está a trazer para os utilizadores uma novidade que todos parecem interessados em testar. Falamos da comunicação por satélite, que garante uma cobertura completa no planeta e uma ajuda essencial para muitos em situações complicadas ou de necessidade de ajuda.

Com um serviço assente em operadores por satélite, este tem um novo player a preparar-se para oferecer os seus serviços. Falamos da Starlink da SpaceX, que quer garantir a todos os clientes um serviço diferente do habitual. Com smartphones normais, quer garantir mensagens e chamadas em qualquer ponto do planeta.

Após vermos os testes a serem anunciados com um enorme sucesso, surge agora mais uma informação sobre o lançamento deste serviço. A empresa de Elon Musk parece ter já definido uma meta para oferecer o serviço, sendo o outono de 2024 o momento em que isso deverá acontecer.

Esta informação não foi fornecida pela Starlink ou pela SpaceX, mas sim obtida num pedido feito à FCC. Neste foi revelada a altura em que a empresa presente ter os seus testes, algo que quer alargar agora para conseguir ter a melhor oferta do mercado.

First video call on @X completed through @Starlink Direct to Cell satellites from unmodified mobile phones!



We’re excited to go live with @TMobile later this year pic.twitter.com/v4nA5B75EX