Já está disponível e a funcionar a APP da DIGI TV

Além das comunicações, a DIGI também tem serviço de TV. Como referimos recentemente, estão disponíveis 75 canais, mas ainda há algumas "baixas". Recentemente passou a funcionar a APP da DIGI TV.

App DIGI TV para TV LG com o LG WebOS, APple TV e outras

Tal como referimos recentemente, ao todo são 75 canais que a DIGI disponibiliza atualmente aos seus clientes. Mas há alguns canais que não fazem atualmente da oferta. Falamos de canais como a SIC, SIC Notícias, CMTV, Now e também canais desportivos como a Sport TV, Dazn, Canal 11 e a Benfica TV. Pode ver todos os canais aqui.

No Reddit estão já a ser partilhadas algumas imagens dos canais em funcionamento na app da DIGI. O utilizador com o nickname night_sign referiu que já foram enviados os códigos testes.

Segundo o que é referido, a app está a funcionar a Aplicação para as TV LG com o LG WebOS a partir de 2018. Também é compatível com Samsung Tizen, para além de AndroidTV e AppleTV. Outros operadores sempre quiseram impingir uma Box quando as nossas TVs podem ser a Box!