Revolut passa a disponibilizar IBAN português aos clientes

Como referimos em fevereiro, a Revolut foi autorizada pelo Banco de Portugal (BdP) a abrir uma sucursal em território português. A partir de hoje, os novos clientes portugueses passam a ter uma conta Revolut com IBAN português, começado em PT50.

Revolut quer chegar aos 2 milhões de clientes ainda em 2025

O Revolut abre hoje em Portugal uma sucursal e quer passar a 3.º banco em clientes. Com cerca de 1,6 milhões de clientes em Portugal, a Revolut quer chegar aos dois milhões já em 2025. Só em Portugal a empresa tem 1.300 trabalhadores. A escala global a empresa tem mais de 10 mil trabalhadores.

Até ao dia de hoje, a Revolut operava em Portugal ao abrigo do regime de livre prestação de serviços desde a Lituânia. Apesar de abrir uma sucursal em Portugal, o Revolut continua dependente do banco da Lituânia, sendo os depósitos protegidos pelo fundo de garantia lituano.

Rúben Germano, responsável da Revolut em Portugal, refere que com a sucursal portuguesa e o IBAN português fica facilitado o acesso a serviços como domiciliação de ordenado e débitos diretos. Face às alterações, o Revolut passa a estar integrado no sistema de pagamentos português, podendo ser usado em sistemas Multibanco e no serviço MB WAY.

Sabe-se também que a Revolut irá ainda lançar uma conta de depósitos com juros diários.

O grupo Revolut teve lucros de 934 milhões de euros em 2024, mais do dobro face aos 395 milhões de euros de 2023.