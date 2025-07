Waze integrará vários alertas numa única notificação para melhorar a navegação

Sempre a procurar melhorar o que oferece aos utilizadores, o Waze testa novidades e melhorias constantes nas suas apps. Agora, sabe-se que tem planos para simplificar os alertas. Vai unir vários alertas de trânsito numa única notificação, melhorando a clareza ao conduzir e tornando o trânsito muito mais seguro.

Ainda não é possível ver nada de concreto, mas sabe-se que há novidades a caminho nesta app dedicada à condução. Do que foi revelado, o Waze prepara-se para introduzir uma funcionalidade que muitos utilizadores têm vindo a solicitar há algum tempo. Querem a capacidade de combinar vários alertas de trânsito numa única notificação visual e de voz.

Como se sabe, o Waze emite atualmente apenas um alerta principal e exibe os restantes como pequenos ícones no mapa. Isto pode ser um problema se o condutor não estiver a olhar para o ecrã, pois pode acabar por ignorar outros problemas encontrados na estrada.

No início do ano passado, um utilizador enviou uma sugestão de que a aplicação poderia reportar vários incidentes de uma só vez, e não apenas um. A ideia foi tão bem recebida pela equipa da Waze que confirmaram recentemente que já foi incorporada no roteiro do produto e será incluída em breve.

Assim, quando esta funcionalidade estiver disponível, os alertas de voz e visuais poderão ser combinados numa única notificação. Isto permitirá ao Waze anunciar dois ou mais perigos próximos numa única frase, e não apenas um, como faz agora.

Desta forma, a atenção do condutor não será perturbada e não terá de procurar no mapa novos perigos ou alertas. Tudo será condensado num único ponto e com uma única interação com quem usa a app e assim tornar-se mais interessante e útil de usar.

Tal como muitas outras novidades que estão a ser preparadas, ainda não há uma data para quando estas novas notificações combinadas estarão ativas no Waze. Ainda assim, e olhando ao registo passado deste serviço, é bastante provável que sejam lançadas ainda este ano.