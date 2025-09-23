MEO: surpresa no valor da fatura? Aceda a este site
O valor que pagamos pelos serviços de comunicações e TV são, normalmente, fixos. No entanto, por vezes, quando instalamos apps no smartphone a fatura dispara. Se é cliente MEO e quer saber se tem subscrições ativas, aceda a este site.
Portal Serviços Digitais da MEO
O portal servicosdigitais.dvpass.com é a área oficial (ligada à DVPass / Digital Virgo) onde os clientes que têm subscrições de serviços digitais cobrados através da MEO podem:
- Consultar toda a informação sobre os serviços digitais ativos associados ao número de telemóvel.
- Cancelar subscrições diretamente (sem precisar de ligar para a MEO).
- Contactar o apoio ao cliente da DVPass, que é a entidade responsável pela gestão dessas subscrições (em nome dos fornecedores de conteúdos).
Quando alguém ativa um desses serviços (muitas vezes com um clique num banner, numa app ou num site), a cobrança não é feita diretamente por cartão, mas sim na fatura do telemóvel/fixa através da operadora.
Para ter acesso ao site basta que indique o número de telefone, irá receber um PIN para entar e em seguida pode cancelar o que pretender.
Pontos a ter em conta
- Ativações involuntárias
- Muitos clientes MEO queixam-se de ter subscrições sem nunca terem dado consentimento explícito — às vezes basta clicar num anúncio ou num “OK” num site.
- Cobranças pequenas, mas recorrentes
- Normalmente os valores são de 1,99 €, 2,99 €, 4,99 €, cobrados semanal ou mensalmente.
- Bloqueio preventivo
- Além de cancelar no DVPass, também é possível pedir à MEO (via 16200 ou My MEO) o bloqueio de pagamentos a terceiros / serviços digitais, para garantir que não voltam a ser ativados.