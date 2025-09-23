Afinal onde pode parar e onde pode estacionar o seu carro?

Parar e estacionar, qual a diferença? No âmbito do Código da Estrada, o estacionamento é diferente da paragem. A lei é bastante clara quando se pode estacionar e quando, simplesmente, se pode parar por uns momentos.

Considera-se paragem a imobilização de um veículo pelo tempo estritamente necessário para a entrada ou saída de passageiros ou para breves operações de carga ou descarga, desde que o condutor esteja pronto a retomar a marcha e o faça sempre que estiver a impedir ou a dificultar a passagem de outros veículos.

Já relativamente ao estacionamento a imobilização de um veículo que não constitua paragem e que não seja motivada por circunstâncias próprias da circulação.

Parar e estacionar: O que diz o Código da Estrada?

De acordo com o artigo 49ª - Proibição de paragem ou estacionamento do Código da Estrada: