Google Play Games: atualização une jogadores de PC e mobile em perfil único

A Google revelou uma atualização estratégica para a Google Play Store, focada em revolucionar a experiência de jogo. A nova versão visa unificar o ecossistema para jogadores de PC e mobile através de um perfil centralizado, um sistema de recompensas integrado e o lançamento de ligas competitivas, as "Play Games Leagues".

O objetivo é claro é claro. Quer criar uma plataforma de jogos mais coesa e personalizada para a sua vasta comunidade de utilizadores.

Perfil de jogador unificado: fim da fragmentação entre dispositivos

A principal novidade da atualização da Google Play é a introdução de um perfil de jogador unificado. Esta funcionalidade foi desenhada para eliminar a separação que existia entre a experiência de jogo no PC e nos dispositivos móveis.

A partir de agora, todas as estatísticas, conquistas e progressos serão sincronizados numa única identidade digital. Segundo a Google, a intenção é celebrar "todas as formas como se pode jogar".

Para uma maior personalização, os utilizadores poderão ainda criar um "Avatar Gen AI" exclusivo para o seu perfil.

Google Play Points: recompensas integradas para jogos e mais

O programa de fidelização, Google Play Points, também foi alvo de uma remodelação significativa. Com esta atualização, os pontos ganhos em jogos no PC ou no telemóvel passam a ser acumulados na mesma conta, de forma totalmente integrada.

A Google expande ainda o valor destas recompensas para além do universo digital, permitindo que os jogadores troquem os seus pontos por produtos de merchandising e acesso a experiências VIP exclusivas em eventos de cultura pop, como a Comic Con, fortalecendo a ligação entre a marca e a sua comunidade.

Nasce a competição: conheça as novas Play Games Leagues

A pensar nos jogadores que procuram um desafio, a Google estreia as Play Games Leagues. Esta nova plataforma competitiva permite que os utilizadores se defrontem em jogos populares para ganhar Play Points e reconhecimento.

Trata-se de uma aposta clara no engagement e na criação de uma comunidade mais ativa dentro do ecossistema Google Play.

A primeira liga competitiva arranca já no próximo dia 10 de outubro, com o aclamado título "Subway Surfers", dando o pontapé de saída para esta nova era de competição na plataforma.