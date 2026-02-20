Life Below, criação de um mundo subaquático

Life Below é p próximo jogo dos Kasedo Games e apresenta uma ideia um pouco diferente: criar um ecossistema subaquático vivo e bem sucedido. Venham conhecer melhor.

E se, em vez de construir arranha-céus, infraestruturas e estradas, a nossa missão fosse a de construir recifes feitos de corais e algas e criando assim ecossistemas vibrantes e vivos?

É precisamente essa a premissa de Life Below, o jogo que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Megapop (em cooperação com a Kasedo Games). Um construtor de cidades subaquáticas único, onde a natureza não é apenas algo que o jogador dispõe como parte do mundo do jogo. A natureza é o próprio mundo.

Em Life Below, os jogadores têm a missão de restaurar a biodiversidade, superar a instabilidade oceânica e reconstruir um ecossistema frágil sob as ondas. Diferentemente dos jogos de construção de cidades tradicionais, Life Below substitui a infraestrutura acima da superfície pela biologia e equilíbrio subaquáticos, criando uma simulação viva e pulsante inspirada na biologia real dos recifes de coral.

A Megapop trabalhou em estreita colaboração com vários biólogos marinhos de forma a inspirar Life Below nos sistemas oceânicos do mundo real. O crescimento dos corais, as relações predador-presa e até mesmo as condições da água são modelados com base em pesquisas ecológicas, mas simplificados e estilizados para uma jogabilidade acessível e envolvente.

“Queríamos que Life Below transmitisse uma sensação de vida que refletisse a ecologia oceânica real”, referiu Lise Hagen Lie, diretora de jogos da Megapop. “Cada proliferação de algas, cada aumento de temperatura, cada mudança nas condições da água é inspirada em princípios ecológicos reais. É um jogo assente em realismo, e que vai apresentar uma reviravolta na jogabilidade.”

Embora baseado em ciência marinha real, Life Below também abraça a fantasia. Os jogadores assumem o papel de Thalassa, a recém-nomeada guardiã do recife, encarregada de reconstruir recifes de coral frágeis e atrair uma variedade de novas espécies para prosperar em uma comunidade subaquática.

Personagens como Thalassa e seu mentor, Pontus, juntamente com elementos de jogabilidade como o recife central que os jogadores devem proteger a todo custo, conferem a Life Below mais do que apenas profundidade científica. "O nosso objetivo não é desenvolver uma simulação de recife totalmente precisa", diz Lise, "mas esperamos que os jogadores desenvolvam uma apreciação mais profunda pelo oceano e pelos delicados sistemas que o sustentam."

Ao transformar recifes de coral em "cidades" vivas, Life Below baseia-se em fundamentos científicos para oferecer uma nova perspectiva tanto sobre a construção de cidades quanto sobre a conservação dos oceanos. "Acredito que um jogo como Life Below terá um impacto positivo na vida marinha e protegerá o mundo que já está em mudanças", acrescenta Karin. "Não é tão fácil levar as pessoas para o fundo do mar, mas é muito mais simples levar a vida marinha até elas por meio dos jogos. Pretendemos mostrar às pessoas o que está a acontecer nos ecossistemas marinhos do mundo inteiro e a pequena máquina que existe sob as ondas."

O lançamento de Life Below para PC está previsto ainda para este ano.