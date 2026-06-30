A luta pela sobrevivência de God Save Birmingham

A Ocean Drive Studio encontra-se a trabalhar no seu próximo titulo, God Save Birmingham. Trata-se de uma experiência de sobrevivência zombie ambientada num cenário medieval que promete distinguir-se das restantes propostas do género.

Inspirado no jogo Project Zomboid, God Save Birmingham transporta os jogadores para uma versão do século XIV da cidade inglesa de Birmingham, devastada por uma praga mortal que trouxe os mortos de volta à vida.

Em God Save Birmingham, os jogadores terão de enfrentar não apenas hordas de mortos-vivos, mas também os inúmeros desafios de sobrevivência de uma sociedade medieval em colapso. Entre a procura de recursos, a gestão das necessidades básicas e a constante ameaça dos infectados, cada decisão poderá ser crucial para garantir mais um dia de vida num mundo à beira da destruição.

Com uma abordagem que combina realismo histórico, mecânicas de sobrevivência profundas e um ambiente sombrio inspirado na Europa medieval, God Save Birmingham pretende oferecer uma nova perspectiva sobre o género zombie, transportando a ação para uma época raramente explorada nos videojogos.

Entretanto, e mais recentemente, foi revelado um novo vídeo "Developer Diary" de God Save Birmingham que revela melhorias no combate, sobrevivência e do sistema climático e novas funcionalidades implementadas desde o teste Closed Alpha realizado em fevereiro.

Entre as principais novidades encontram-se alterações significativas ao sistema de combate. As animações de ataque estão agora mais rápidas, os controlos mais responsivos e os inimigos apresentam maior resistência, resultando numa experiência mais dinâmica e desafiante para os jogadores.

O arsenal disponível também foi expandido com a introdução de lanças, espadas de uma mão e alabardas, juntando-se às armas já existentes. Segundo a equipa de desenvolvimento, mais armas medievais de combate corpo a corpo serão adicionadas futuramente. Outra novidade permite aos jogadores gritar para atrair zombies na sua direção, criando novas oportunidades de combate e estratégias de sobrevivência.

A componente de sobrevivência recebeu igualmente uma atualização substancial. As galinhas passaram a estar disponíveis como animais de criação, fornecendo ovos regularmente, enquanto frutas e vegetais podem agora ser recolhidos tanto em hortas como nas áreas florestais próximas da cidade.

A água potável pode ser obtida diretamente do rio que atravessa a povoação. No entanto, a sua qualidade nem sempre é ideal e o consumo pode provocar problemas de saúde ao personagem.

Foram ainda adicionadas várias bebidas historicamente inspiradas na Idade Média, incluindo cerveja. Embora estas bebidas possam ajudar a saciar a sede e reduzir os níveis de stress mental, o consumo excessivo pode causar embriaguez, dificultando significativamente a sobrevivência.

Por seu lado, o sistema meteorológico foi alvo de uma profunda reformulação, passando a influenciar diretamente as hipóteses de sobrevivência dos jogadores. O nevoeiro, por exemplo, reduz a capacidade de visão dos zombies, facilitando abordagens furtivas e deslocações discretas. Por outro lado, as temperaturas mais baixas associadas à chuva podem afetar negativamente a saúde do personagem.

Para combater o frio, os jogadores podem acender fogueiras no interior dos edifícios. No entanto, esta solução não está isenta de riscos. O fogo pode agora propagar-se a objetos de madeira e provocar queimaduras caso o jogador se aproxime demasiado das chamas.

O vídeo aborda ainda outras novidades, incluindo um sistema de diário melhorado para ajudar novos jogadores a compreenderem as mecânicas do jogo, avanços no sistema de física e melhorias no sistema de descanso e sono.

Segundo Soonook Shin, diretor de produção do projeto, a equipa prefere apostar na qualidade das funcionalidades em vez de aumentar indiscriminadamente a quantidade de conteúdo.

“Embora gostássemos de incluir e apresentar ainda mais funcionalidades no jogo, acreditamos que fazer bem é mais importante do que fazer muito. Por isso, pretendemos concentrar-nos em criar uma excelente experiência através do desenvolvimento contínuo, testes e aperfeiçoamento dos conteúdos”, afirmou Shin.

Com estas alterações, God Save Birmingham continua a evoluir rumo a uma experiência de sobrevivência medieval cada vez mais profunda, desafiando os jogadores a enfrentar não apenas hordas de zombies, mas também os perigos de um mundo implacável e historicamente inspirado.

God Save Birmingham será lançado no final do ano para PC.