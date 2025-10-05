Sony Playstation celebrou 30 anos na Europa

A Sony Playstation encontra-se de parabéns na Europa, com as celebrações do seu 30º aniversário no Velho Continente. Venham conhecer um pouco mais sobre estas 3 décadas de jogatana.

A Sony Playstation surgiu no nosso mercado com um impacto tão intenso como se um cometa tivesse embatido na casa de cada jogador que, na altura, adquiriu uma. Esse impacto inicial provocado pela sua chegada foi fantástico, acabando por de certa forma, romper com os conceitos que haviam na altura relativos a consolas e criando as bases para o que viria, a partir desse momento.

As ondas de choque geradas por esse momento, vieram tornar a Playstation naquilo que é hoje e os 30 anos que existiram pelo meio, foram de extrema intensidade e excitação, para milhares de jogadores, um pouco por todo o Portugal (e Europa).

Foi uma longa e intensa caminhada que, ao longo destes 30 anos, refletiram a constante evolução tecnológica e cultural que a companhia nipónica sofreu e que incutiu nas suas consolas (e jogos).

Não há como negar, a Playstation ao longo de toda a sua existência, tanto na Europa como no resto do Mundo (no Japão surgiu naturalmente, mais cedo) ganhou por mérito próprio o estatuto de marco na indústria do entretenimento. Independentemente das restantes consolas (quer já existissem ou que vieram a surgir posteriormente), as Playstation ganharam desde o primeiro momento, um local de destaque nos corações (e salas) de muitos de nós.

A Playstation 1 foi uma lufada, ou melhor, uma ventania repentina de ar puro e fresco que surgiu e, cedo atingiu o estatuto de consola mor para o entretenimento nas salas de estar do planeta. Foram vendidas mais de 102 milhões de unidades em todo o mundo num ano em que a Microsoft lançou o Windows 95.

Quando, em 2000, a Sony Playstation lançou a PlayStation 2, o sucesso foi ainda maior. Numa altura em que a pirataria e o crackanço da consola atingiu patamares extraordinários, era difícil encontrar uma rua (ou mesmo um prédio) onde não houvesse uma PS2. A Playsatation 2, obteve tanto sucesso que permanece como a consola mais vendida de sempre, ultrapassando os 160 milhões de unidades vendidas globalmente.

Com o domínio garantido pela Playstation 2 nas salas de estar dos jogadores, a Sony começou então a olhar para outros caminhos. Caminhos esses que eram percorridos por consolas de marcas concorrentes e que por volta de 2005, levaram ao lançamento da Playstation Portable, a PSP. Tratou-se de uma consola que teve um sucesso moderado mas que ainda assim, correspondeu a um passo bastante empolgante na história da Sony Playstation.

O aparecimento da PlayStation 3 em 2006, a descoberta da consola nipónica da nova era do... online. A acompanhar a consola, assistiu-se ao lançamento da PlayStation Network, ou seja, a abertura da consola ao universo global de jogadores... Mas mais! Também marcou o lançamento do serviço de subscrição PlayStation Plus, com o qual também apareceram muitas outras novidades e possibilidades até então impossíveis.

Com a sua vertente mobile em franco declínio pela incapacidade da PSP ombrear com o poderio das consolas portáteis da concorrência (principalmente da outra concorrente nipônica), a Sony lançou em 2011, a Playstation Vita, uma consola portátil já com outro andamento. Com um CPU ARM Cortex- A9 core (4 core), 512 MB de memória e apresentando um écran OLED multi-touch (16:9) com resolução de 960x544, e aproximadamente 16 milhões de cores, pode-se dizer que a PS Vita era uma pequena bomba portátil de jogos.

Após a pequena revolução tecnológica da PS3, maioritariamente dedicada ao online, surgiu a PlayStation 4 em 2013 que se distinguiu principalmente pela introdução de novas tecnologias e funcionalidades mais relacionadas com interações sociais inovadoras, como por exemplo, o aparecimento do botão Share, das transmissões em direto de jogatanas e o Share Play.

Convém não descurar que em 2016, surgiu ainda a PlayStation 4 Pro, uma versão aprimorada da PS4 e que disponibilizou jogos em 4K, suporte HDR e o dobro da potência gráfica. Por esta altura surgiu também a incursão da Sony Playstation por uma nova realidade: Realidade Virtual, com o lançamento do sistema Playstation VR que permitiu pela primeira vez na história, a sensação de imersão totalmente absorvente nos jogos compatíveis.

E eis que, por fim, chegamos ao momento atual, no qual a consola reinante é a PlayStation 5 cujo lançamento se deu em 2020. Com esta consola, a Sony PLaystation conseguiu novamente aumentar ainda mais a fasquia relativa às potencialidades da consola para correr jogos mais poderosos, com tempos de carregamento ultrarrápidos, apresentando áudio 3D e introduzindo ainda o novo e revolucionário comando, o DualSense.

Para Hideaki Nishino, CEO da Platform Business Group na SIE, esta trajetória é motivo de orgulho e inspiração: "Tivemos cinco gerações de consolas fantásticas desde o lançamento da nossa primeira PlayStation. Estamos orgulhosos das inovações e experiências que trouxemos à comunidade PlayStation ao longo dos anos, acompanhando sempre os avanços da tecnologia", disse, acrescentando que tudo foi feito de forma a garantir que "a PlayStation é o melhor lugar para jogar", e que a marca vai continuar a olhar para o futuro e a inovar à medida que a tecnologia evolui, de forma a que os jogadores possam desfrutar de cada momento memorável na sua jornada contínua com a PlayStation.

Como curiosidade Sony Playstation Portugal relembrou alguns factos marcantes da sua história no nosso país: por exemplo, o SingStar Portugal Hits, lançado em 2010 para a PlayStation 3, foi o primeiro jogo da série totalmente dedicado à música portuguesa, e incluía êxitos de artistas como Marco Paulo, Tony Carreira e Buraka Som Sistema.

Ou, por exemplo, no lançamento da PlayStation Portable branca em Portugal, a estilista Katty Xiomara criou uma bolsa de lingerie inspirada no design da consola, unindo moda e tecnologia numa peça que marcou a campanha. Por outro lado, em 2016, aquando da chegada do PlayStation VR, o designer Nuno Gama apresentou na passerelle da Lisboa Fashion Week uma coleção de roupa inspirada no headset de realidade virtual, reforçando a ligação entre inovação tecnológica e criatividade artística.

A comemoração dos 30 anos de Sony Playstation foram aproveitados pela Sony para o lançamento de algumas iniciativas dedicadas ao momento, como por exemplo, o lançamento do livro "PlayStation: The First 30 Years", uma viagem visual de 400 páginas pela história da marca, com fotografias raras e documentos de bastidores que revelam a evolução desde os primeiros designs até aos produtos mais icónicos, que foi anunciado há pouco no Blog Oficial da PlayStation, e estará disponível na primavera do próximo ano.

Trataram-se de 3 décadas que posso afirmar com sentimento de pertença que se revestiram de grande intensidade e excitação. Que venham mais 3 décadas!