Novo Renault Duster chega reinventado ao mercado onde “é uma verdadeira lenda”

Há um mercado onde o Renault Duster é muito mais do que apenas um nome: tem o carimbo de "verdadeira lenda". As palavras são do diretor-executivo da Renault, na Índia, onde o modelo chega, agora, reinventado, símbolo de aventura, fiabilidade e inovação, com um design moderno, tecnologia avançada e desempenho melhorado.

Mais do que um modelo, o Renault Duster é um símbolo, especialmente na Índia. Desde o seu lançamento global, em 2010, conquistou quase dois milhões de clientes em todo o mundo, consolidando a Renault no mercado dos SUV compactos.

Na Índia, onde foi lançado posteriormente, em 2012, o Renault Duster deu início ao segmento dos SUV compactos (B+). Hoje, este segmento é um dos mais dinâmicos do mercado automóvel local, representando 14% das vendas de automóveis de passageiros em 2025.

Segundo Stéphane Deblaise, diretor-executivo da Renault Índia, aliás, o Duster, que fomos conhecer de perto, "é muito mais do que apenas um nome - é uma verdadeira lenda".

Naquele mercado altamente competitivo, o Duster vendeu mais de 200.000 unidades, estabelecendo-se como um símbolo de liberdade e pensamento ousado, duas qualidades que fazem parte integrante do panorama automóvel indiano.

Concebido para ser robusto, acessível e agradável de conduzir, o novo Duster chega, agora, como um veículo de nova geração totalmente atualizado, um ícone reinventado pela Renault para a Índia como parte do seu plano estratégico Renault International Game Plan 2027.

Design exterior sofisticado, moderno e expressivo

Com o novo Renault Duster, a marca está a reinventar o seu icónico SUV multifuncional com um design sofisticado e elegante. Segundo a Renault, o novo Duster baseia-se numa equação simples: estilo forte e funcionalidade real.

O elegante aventureiro apresenta uma carroçaria musculada, com linhas de ombros fortes e uma generosa distância ao solo (21,2 cm), permitindo-lhe enfrentar todos os tipos de terreno.

Com características SUV especialmente concebidas, tais como proteção inferior da carroçaria, placas de proteção dianteiras e traseiras, arcos das rodas largos, barras de tejadilho e para-choques esculpidos, o novo Duster está claramente pronto para a aventura e a ação, mantendo-se, ao mesmo tempo, protetor.

A ênfase colocada na aerodinâmica e na qualidade percebida da montagem ilustra a evolução do novo Renault Duster para uma maior maturidade como SUV.

As jantes de liga leve de 17 ou 18 polegadas com corte em diamante completam um design pensado em todos os detalhes.

O novo Renault Duster tem 4,35 m de comprimento, 1,81 m de largura e 1,66 m de altura, sendo compacto, mas com um espaço interior generoso graças à sua distância entre eixos de 2,66 m.

Entretanto, o novo Renault Duster estará disponível em seis cores no lançamento: a nova tonalidade exclusiva Jade Mountain Green, Pearl White, Moonlight Silver, Stealth Black, Sunset Red e River Blue.

Habitáculo redesenhado para maior conforto

O design interior do novo Renault Duster reflete a mudança de era, tendo o habitáculo sido totalmente redesenhado para proporcionar uma experiência de condução moderna, confortável e intuitiva.

Construído com base na arquitetura eletrónica/elétrica atualizada da nova plataforma modular do Grupo Renault, o sistema multimédia inclui a tecnologia Google Automotive Services.

Os utilizadores têm, também, acesso a uma gama completa de serviços Google integrados, desde Google Maps e Google Assistant até ao catálogo de aplicações Google Play.

O painel de instrumentos horizontal de peça única e design clean do Duster apresenta o ecrã duplo OpenR. À frente do condutor encontra-se um volante multifunções.

Com 10,25 polegadas, ou 7 polegadas nas versões de gama básica, o painel de instrumentos digital agrupa todas as informações de condução, enquanto um ecrã tátil central de 10,1 polegadas, um dos maiores da sua classe, gere as funções multimédia e conectadas.

A consola central elevada é inspirada nos modelos Renault topo de gama, incluindo controlo de mudanças e-Shifter, travão de estacionamento elétrico, carregador por indução, duas portas USB-C, suportes para copos e um espaço de arrumação de quatro litros com função de refrigeração.

Além das funções multimédia, a Renault incluiu uma gama de serviços conectados com a aplicação para smartphone My Renault:

Bloqueio e desbloqueio remoto;

Localização do veículo num parque de estacionamento e função "Encontrar o meu carro";

Partilha da posição com amigos e familiares;

Acompanhamento da manutenção;

Alertas de roubo e localização em tempo real.

Mais do que isso, o assistente de Inteligência Artificial da Google, o Gemini, substituirá o Google Assistant como parte de uma futura atualização.

A previsão é que o Gemini estará disponível em todos os carros Renault com OpenR Link com serviços Google integrados, incluindo aqueles que já estão em circulação, através de uma atualização over-the-air.

Motorizações: eficiência e desempenho a par do prazer de condução

Construído sobre a nova plataforma modular do Grupo Renault, já utilizada no Kardian e no Boreal, o novo Renault Duster ganha uma base técnica moderna desenvolvida para melhorar o prazer de condução, o conforto e a segurança.

Dá, também, acesso a equipamentos de nova geração, incluindo um travão de estacionamento elétrico, para uma experiência de condução confortável e contemporânea.

O motor híbrido E-Tech 160 a liderar a gama

Indo ao encontro do plano estratégico internacional da marca de eletrificar um em cada três modelos fora da Europa até 2027, o novo Renault Duster estará disponível alguns meses após o lançamento com o motor híbrido completo E-Tech de 160 cv, já presente noutros modelos Renault, como o Captur, o Symbioz e o novo Clio.

Este motor híbrido completo E-Tech particularmente eficiente oferece o melhor compromisso entre desempenho e eficiência de combustível, segundo a Renault.

Primeiro, baseia-se num motor a gasolina de 1,8 litros (1789 cm3) e quatro cilindros de injeção direta, que funciona com o ciclo Atkinson, com uma potência total de 160 cv (80 kW) a 5750 rpm e um binário de 172 Nm.

Depois, funciona com dois motores elétricos através de uma caixa de velocidades multimodo inteligente com 15 modos. Por fim, a bateria tem uma capacidade de 1,4 kWh, operando a 280 V.

Quando o carro não está a funcionar em modo totalmente elétrico, o sistema alterna automaticamente entre quatro outros modos através da caixa de velocidades multimodo:

Híbrido dinâmico: o motor de combustão interna e os motores elétricos acionam as rodas em conjunto.

o motor de combustão interna e os motores elétricos acionam as rodas em conjunto. Movimento elétrico: o motor elétrico aciona as rodas, enquanto o motor de combustão interna carrega a bateria.

o motor elétrico aciona as rodas, enquanto o motor de combustão interna carrega a bateria. ICE: apenas o motor a gasolina aciona as rodas.

apenas o motor a gasolina aciona as rodas. Recuperação de energia: o motor elétrico regenera a bateria durante a desaceleração.

No uso diário, o novo Renault Duster pode ser conduzido no modo totalmente elétrico até 80% do tempo na cidade, reduzindo o consumo de combustível em até 40% em comparação com um motor de combustão clássico.

Com este grupo motopropulsor, o novo Renault Duster tem uma autonomia total de até 1000 km.

Mais dois motopropulsores O novo Renault Duster vem, também, equipado com o Turbo TCe 100, um motor a gasolina turboalimentado de três cilindros com injeção multiponto e uma capacidade de 999 cm3. A potência máxima é de 100 cv (74 kW) a 5000 rpm, com um binário de 160 Nm disponível entre 2800 e 3600 rpm. Está acoplado a uma caixa manual de seis velocidades. Particularmente suave e agradável de conduzir na cidade, este motor oferece uma excelente eficiência de combustível. Além deste, está ainda disponível o Turbo TCe 160, um motor a gasolina turboalimentado de quatro cilindros com injeção direta e uma cilindrada de 1333 cm3. A potência é de 160 cv (119,7 kW) a 5250 rpm. Possui um generoso binário de 280 Nm a partir das 2000 rpm. Este motor está associado a uma caixa manual de seis velocidades ou a uma caixa de seis velocidades DCT de dupla embraiagem.

Condução segura e confiante

Uma vez que a segurança é um aspeto crucial, na Índia, a Renault decidiu equipar o Duster com funcionalidades que refletem o Programa Human First da Renault e as necessidades reais do mercado indiano.

Repleto de tecnologia, o novo Renault Duster vem equipado com um conjunto completo de 17 sistemas de assistência à condução (em inglês, ADAS), uma novidade na gama.

Organizada em torno de três pilares principais - condução, estacionamento e segurança -, esta linha tecnológica coloca o novo Renault Duster ao nível dos melhores do segmento superior.

De entre as várias ajudas, destaque para as seguintes:

Controlo de cruzeiro adaptativo com Stop & Go; Função Lane Keeping Assist (LKA); Função Lane Departure Warning (LDW); Sistema com câmara de 360° com visão panorâmica, sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais, e vista dinâmica em 3D no ecrã central; Proteção Lateral; Travagem automática de emergência (AEB); Aviso de ângulo morto (BSW); Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR); Monitorização da sonolência e atenção do condutor (DDAW).



Cada sistema pode ser personalizado a partir do ecrã central ou do botão "My Safety Switch", permitindo aos condutores ajustar os auxílios de acordo com as suas preferências. As funções são reativadas automaticamente no arranque.

Anteriormente reservadas aos veículos de gama superior, estas funcionalidades tornam o novo Renault Duster um SUV moderno e seguro.