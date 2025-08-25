Se calhar está a colocar o ventilador ao contrário! É assim…
Com o calor que se faz sentir no nosso país, os ventiladores e AC são importantes equipamentos. No que diz respeito ao uso de um ventilador, será que o está a colocar de forma correta?
Ventilador deve ser colocado virado para a janela
Um erro comum quando se liga um ventilador para refrescar o ambiente é simplesmente ligá-lo para que haja circulação de ar. Mas será que é assim que deva funcionar? Há quem diga que não.
No verão, se o objetivo é arrefecer a casa, o ventilador deve ser colocado virado para a janela, a ventilar para fora. Assim, ajuda a expulsar o ar quente acumulado dentro da divisão.
Se o que quer é apenas refrescar-se diretamente, aí sim deve apontar o ventilador para si.
O ideal é combinar dois ventiladores, um para expulsar o ar quente para fora e outro (noutra janela ou porta) e outro a "puxar" ar fresco para dentro.
Este truque, que está a ter enorme sucesso no TikTok, funciona especialmente bem quando o ar exterior está mais fresco do que o interior. Experimente.
O pessoal do tiktok descobriu a pólvora passado tantos anos. Nem é assim que as ventoinhas num desktop funciona nem nada.