Precisa de um suporte para o telemóvel para o carro? Veja este da iServices

No que diz respeito a smartphones/telemóveis, hoje em dia há acessórios para quase tudo. Para quem procura um suporte magnético para o smartphone, hoje a nossa sugestão vai para o acessório de iServices.

Suporte telemóvel da iServices custa apenas 19,95 €

A iServices tem atualmente, no seu portefólio de serviços, um Suporte telemóvel para carro que é fácil e simples de usar. Este gadget possui uma fixação rápida e fácil graças ao autocolante 3M, que é extremamente resistente. Tudo isto para garantir uma colocação segura no seu carro.

De acordo com as características técnicas, o braço flexível é totalmente ajustável aos vários ângulos de visualização disponíveis. Trata-se, por isso, de um acessório extremamente útil que o guia para uma melhor experiência de condução. Consulte a sua app de navegação ou atenda uma chamada sem mão enquanto conduz, sem qualquer problema (e com mais segurança).

Como afixar o suporte magnético do telemóvel no carro?

Este suporte de telemóvel para o seu carro é fácil de usar. Pode optar por colocá-lo no vidro do tejadilho ou no tablier do seu carro. Para tal, basta destapar a tira e fixar o autocolante 3M no lugar que pretende. Posteriormente coloque o seu telemóvel na outra extremidade e use o braço flexível de acordo com a sua preferência para uma correta leitura enquanto conduz o seu carro.

Este suporte de telemóvel para o carro vem ainda com um cabo USB-C para um carregamento rápido através da tecnologia MagSafe.

O preço deste suporte é de apenas 19,95 €. Pode comprar online e com entrega gratuita. O Pplware já testou e funciona muito bem, além da garantia de segurança do equipamento.

Suporte Magnético Telemóvel