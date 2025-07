“Era dourada” dos tratamentos: muitos tipos de cancro já não são “uma sentença de morte”

Numa opinião que oferece esperança, o diretor cessante do Serviço Nacional de Saúde (em inglês, NHS) do Reino Unido partilhou que muitos tipos de cancro já não são "uma sentença de morte", pois há cada vez mais e mais eficazes tratamentos disponíveis.

Na sua última entrevista antes da reforma, o professor Stephen Powis disse que a nossa compreensão da genética do cancro e do seu tratamento está a passar por uma verdadeira revolução.

Especialista em rins e diretor médico nacional desde 2018, Stephen Powis disse que "estamos à beira de uma era dourada na forma como tratamos uma variedade de cancros".

Na sua perspetiva, muitas pessoas com diagnóstico "devem estar confiantes de que não é uma sentença de morte e que mais tratamentos estarão disponíveis" para curá-las.

Tendo em conta o progresso no tratamento do cancro que tem acompanhado e comparando-o com a evolução conseguida no desenvolvimento do tratamento para o Vírus da imunodeficiência humana (VIH) - SIDA, desde que se formou como médico há 40 anos, o número de pessoas que vive mais tempo com a doença e sobrevive continuará a aumentar.

Há cancros que podemos prevenir

Na mesma entrevista, conduzida pelo The Times, o médico não esqueceu a prevenção, reforçando a sua importância.

Não podemos prevenir todos os tipos de cancro, mas há tipos de cancro que podemos certamente prevenir.

Alertou o médico, acrescentando esperar que o do pulmão, por exemplo, se torne "muito mais raro".

Segundo Stephen Powis, o tratamento do cancro será "impulsionado pela genética", tornando-se mais individualizado, à medida que a capacidade de identificar mutações nas células for aumentando.

