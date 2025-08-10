Porque cientistas pintaram vacas com riscas de zebra?

Por vezes, em nome da ciência, os investigadores precisam de ser criativos. A corroborá-lo está uma equipa do Japão que pintou uma vaca com as riscas de uma zebra. Qual o objetivo?

As moscas são um flagelo para o gado e, por conseguinte, para os agricultores. As pequenas pragas picam o gado e alimentam-se do seu sangue, causando inchaços e lesões dolorosas.

Além disso, perturbam os horários de sono e alimentação das vacas, o que pode levar à perda de peso. Nos casos mais graves, essas moscas podem transmitir doenças.

A forma mais comum de lidar com as pragas é usando pesticidas químicos, muitas vezes aplicados diretamente nas vacas. No entanto, estes representam riscos ambientais significativos.

Perante este cenário, uma equipa de cientistas do Japão procurou explorar alternativas aos pesticidas para afastar as moscas do gado.

Enquanto procuravam inspiração, focaram-se nas zebras: as características mais notáveis destes animais são as suas riscas, que se acredita terem evoluído, pelo menos em parte, para deter as moscas.

Assim sendo, a equipa levantou a hipótese de que pintar riscas de zebra noutros animais poderia afastar eficazmente os insetos.

Riscas de zebra são um repelente eficaz

Em 2019, num estudo publicado na revista PLOS One, a equipa partilhou que pintar riscas nas vacas fazia com que as moscas que picam pousassem com metade da frequência.

Para testar a sua teoria, os cientistas estudaram seis vacas pretas japonesas - animais naturalmente pretos - e observaram-nas no seu estado natural para fornecer o controlo, uma parte importante do método científico.

Depois, observaram as seis vacas com dois padrões diferentes aplicados: uma pelagem com riscas pretas e uma pelagem com riscas pretas e brancas. As riscas foram todas feitas com verniz à base de água.

Quando as vacas foram pintadas de preto e branco, como uma zebra, elas apresentaram uma redução de 50% nas moscas que pousavam nelas em comparação com quando foram pintadas com riscas pretas ou estavam com a sua pelagem natural, toda preta.

Além disso, quando pintadas como zebras, as vacas apresentaram uma redução significativa nos comportamentos de repelir moscas, como pisar, balançar a cauda e sacudir a cabeça, parecendo mais confortáveis.

Estas conclusões sugerem que pintar o gado com riscas de zebra é um repelente eficaz.

Segundo os cientistas, as riscas das zebras são um dissuasor eficaz devido à forma como os olhos compostos das moscas funcionam: processam imagens mais rapidamente do que os olhos humanos, mas com uma resolução mais baixa.

Portanto, as riscas das zebras podem criar uma ilusão ótica para as moscas, fazendo com que pareça que o animal está a mover-se e tornando difícil para a mosca calcular o momento certo para pousar.