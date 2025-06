Mais de 99% das reservas de ouro estão muito longe do alcance da humanidade

O ouro ocupa um lugar importante nas culturas globais, por ser brilhante, raro e incorruptível. A integrar a história da humanidade há largos séculos, investigadores concluíram que mais de 99% das reservas estão muito longe do nosso alcance.

As maiores reservas de ouro da Terra não estão guardadas em Fort Knox, o depósito de metais preciosos dos Estados Unidos. Na verdade, elas estão escondidas muito mais profundamente no solo do que se poderia imaginar, segundo uma equipa de investigadores.

Cientistas da Universidade de Göttingen descobriram que mais de 99,999% das reservas de ouro e outros metais preciosos da Terra estão enterradas sob 3000 km de rocha sólida, no núcleo metálico da Terra.

Conforme partilhado, a equipa encontrou vestígios do metal precioso ruténio (Ru) em rochas vulcânicas nas ilhas do Havai, que devem ter vindo do núcleo da Terra.

Em comparação com o manto rochoso da Terra, o núcleo metálico contém uma abundância ligeiramente maior de um isótopo específico do Ru: o 100Ru.

Segundo a equipa, isso ocorre, porque parte do Ru, que ficou preso no núcleo da Terra com ouro e outros metais preciosos quando se formou há 4,5 mil milhões de anos, veio de uma fonte diferente da escassa quantidade de Ru que está contida no manto hoje em dia.

Essas diferenças no 100Ru são tão pequenas que era impossível detetá-las no passado. Contudo, agora, novos procedimentos desenvolvidos pelos investigadores da Universidade de Göttingen permitiram resolvê-las.

O sinal invulgarmente alto de 100Ru que encontraram nas lavas na superfície da Terra só pode significar que essas rochas se originaram, em última instância, da fronteira entre o núcleo e o manto.

Quando os primeiros resultados chegaram, percebemos que tínhamos literalmente encontrado ouro! Os nossos dados confirmaram que o material do núcleo, incluindo ouro e outros metais preciosos, está a vazar para o manto da Terra acima.

Explicou Nils Messling, do Departamento de Geoquímica da Universidade de Göttingen, partilhando que as descobertas da equipa "não mostram apenas que o núcleo da Terra não é tão isolado quanto se supunha anteriormente".

De facto, permitem "provar que enormes volumes de material sobreaquecido do manto se originam na fronteira entre o núcleo e o manto e sobem à superfície da Terra para formar ilhas oceânicas como o Havai".

Isto significa que pelo menos parte dos precários recursos de ouro e outros metais preciosos dos quais dependemos pelo seu valor e importância em tantos setores, como as energias renováveis, podem ter vindo do núcleo da Terra.

Ainda está por provar se estes processos que observamos hoje também ocorreram no passado.

Disse Nils Messling, assegurando que as descobertas da equipa "abrem uma perspetiva totalmente nova sobre a evolução da dinâmica interna do nosso planeta".

De onde veio o ouro que existe no planeta Terra?