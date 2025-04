Este hábito que parece simples pode aumentar o risco de insónia

Os smartphones estão verdadeiramente impregnados no dia a dia das pessoas, dos mais novos aos mais velhos. De facto, há quem não adormeça sem antes passar por uma série de aplicações... Um novo estudo reforça que levar o smartphone para a cama pode aumentar o risco de insónia.

O sono é fundamental para a nossa saúde mental e física, mas muitos não dormem o suficiente. Ao mesmo tempo, um número crescente de pessoas está habituado a utilizar ecrãs na cama, o que pode estar associado a um sono de má qualidade, segundo afirmou um grupo de cientistas.

Foi para sustentá-lo que o grupo inquiriu jovens adultos noruegueses, descobrindo que a utilização de ecrãs na cama está fortemente associada a sintomas de insónia e a uma menor duração do sono.

Isto dever-se-á, segundo a equipa, ao facto de o tempo de utilização dos ecrãs desviar o sono, ocupando o tempo em que as pessoas estariam a descansar.

Os cientistas descobriram que a utilização de um ecrã na cama aumenta, de facto, o risco de insónia e reduz o tempo de sono.

Segundo Gunnhild Johnsen Hjetland, do Instituto Norueguês de Saúde Pública e principal autora do artigo na Frontiers in Psychiatry, "o tipo de atividade no ecrã não parece ser tão importante como o tempo total passado a utilizar ecrãs na cama".

Não encontrámos diferenças significativas entre as redes sociais e outras atividades com ecrãs, o que sugere que a utilização de ecrãs é o principal fator de perturbação do sono, provavelmente devido à deslocação do tempo, em que a utilização de ecrãs atrasa o sono ao ocupar o tempo que, de outra forma, seria gasto a descansar.

A equipa escreveu, numa publicação sobre o estudo, que a utilização de ecrãs tem impacto no sono de quatro formas:

As notificações perturbam o sono;

O tempo de utilização dos ecrãs substitui o tempo de sono;

As atividades dos ecrãs mantêm-nos acordados;

Demoramos mais tempo a adormecer ou a exposição à luz atrasa os ritmos circadianos.

Citando Hjetland, "os problemas de sono são muito frequentes entre os estudantes e têm implicações significativas para a saúde mental, o desempenho académico e o bem-estar geral, mas os estudos anteriores centraram-se principalmente nos adolescentes".

Por isso, tendo em conta a utilização generalizada de ecrãs na cama, o objetivo da equipa passou por explorar a relação entre as diferentes atividades com ecrãs e os padrões de sono.

Para investigar, os cientistas utilizaram um inquérito de 2022 sobre saúde e bem-estar dos estudantes, um estudo nacionalmente representativo dos estudantes noruegueses.

Os 45.202 participantes frequentavam o ensino superior a tempo inteiro, e tinham idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos.

Redes sociais não foram tão relevantes para a insónia quanto esperado

Os investigadores começaram por pedir aos participantes que dissessem se utilizavam ecrãs depois de se deitarem e durante quanto tempo.

Em seguida, pediram-lhes que identificassem as atividades que escolhiam:

Ver programas ou filmes;

Jogar;

Redes sociais;

Navegar na Internet;

Ouvir áudio, como podcasts;

Ler conteúdos relacionados com os seus estudos.

Além disso, foi-lhes pedido que indicassem a sua hora de deitar e levantar, bem como o tempo que demoravam a adormecer, a frequência com que tinham dificuldade em adormecer ou permanecer a dormir, a frequência com que se sentiam sonolentos durante o dia e a duração dos problemas de sono.

A insónia, especificamente, foi definida como problemas de sono e sonolência diurna pelo menos três vezes por semana durante pelo menos três meses.

Depois disso, os cientistas classificaram as respostas em três categorias:

Os participantes afirmaram utilizar apenas as redes sociais; Os participantes não mencionaram as redes sociais; Os participantes selecionaram várias atividades, incluindo as redes sociais.

Os cientistas descobriram que o aumento do tempo de ecrã após a hora de deitar em uma hora aumentou as probabilidades de sintomas de insónia em 59% e reduziu a duração do sono em 24 minutos.

No entanto, a utilização das redes sociais não foi mais prejudicial do que outras atividades no ecrã.

Esperávamos que a utilização das redes sociais pudesse estar mais fortemente associada a um sono mais pobre, dada a sua natureza interativa e o seu potencial de estimulação emocional.

Disse Hjetland, cuja equipa percebeu que não houve uma interação significativa entre o tempo passado a utilizar um ecrã e a escolha da atividade, sugerindo, na perspetiva da equipa, que a atividade em si não afetou a quantidade de tempo que as pessoas ficaram acordadas.

Isto indica que os ecrãs reduzem o tempo de sono, porque desviam o descanso e não porque aumentam a vigília: seria de esperar que atividades diferentes afetassem a vigília de forma diferente.

Escreveram, na publicação.

Apesar das limitações do estudo, como concentrar-se apenas em jovens adultos noruegueses e não incluir avaliações fisiológicas, Hjetland deixou recomendações: