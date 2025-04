Por que motivo os utilizadores escolhem um Pixel em vez de outros Android?

Por serem desenhados e desenvolvidos pela Google, os modelos Pixel têm vantagens, que os utilizadores aparentemente valorizam. Um pequeno inquérito destaca alguns motivos para a preferência.

Numa sondagem feita pelo Android Authority, 4700 pessoas indicaram a razão pela qual utilizam um smartphone Pixel. De facto, apesar da abundância de alternativas Android, estes smartphones oferecem uma experiência totalmente assinada pela Google, podendo isto, por exemplo, jogar a seu favor.

Com motivos como as funcionalidades de segurança, a câmara, as funcionalidades exclusivas dos Pixel, a experiência Android e a boa relação recursos/preço, 18,9% das pessoas selecionou "todas as anteriores", indicando que valoriza todas essas vantagens nos Pixel.

O motivo mais popular para utilizar um Pixel foi, depois das razões gerais, a câmara, com 18,19%.

Em seguida, 17,47% dos inquiridos disseram que utilizavam smartphones Pixel devido às funcionalidades exclusivas, e 16,67% destacou os recursos de segurança.

Neste campo, o Android Authority destacou as funcionalidades orientadas para a segurança que a Google inclui nos seus smartphones, como a deteção de acidentes de viação, SOS por satélite (em regiões suportadas), deteção de roubo e VPN gratuita.

Apesar de algumas das funcionalidades não serem exclusivas dos Pixel, poderão ser uma adição pertinente, a par de outras qualidades que os utilizadores poderão reconhecer-lhes.

Por fim, alguns dos inquiridos (16,34%) selecionaram a experiência Android "stock-ish" como o motivo pelo qual utilizam um smartphone Pixel. Conforme teorizado pelo website tecnológico, estes utilizadores poderão estar insatisfeitos com as versões do Android adaptadas por outras marcas.