YouTube vai desfocar as thumbnails de vídeos “explícitos” como parte de um novo teste

O YouTube iniciou testes para uma nova funcionalidade que aplica um efeito de desfoque (blur) às thumbnails de vídeos apresentados nos resultados de pesquisa. A medida visa, sobretudo, conteúdos que, embora cumpram as diretrizes da comunidade, abordam frequentemente "temáticas sexuais" ou consideradas sensíveis.

Como funcionará este desfoque no YouTube?

A confirmação surgiu numa publicação na secção Community do YouTube Help, indicando que a experiência está, para já, limitada a um número reduzido de utilizadores.

A intenção por detrás deste desfoque é permitir que os resultados de pesquisa incluam vídeos que tecnicamente respeitam as normas da comunidade, ao mesmo tempo que se protege o utilizador da visualização de conteúdo potencialmente "sensível por natureza".

Embora a publicação oficial do YouTube não especifique detalhadamente os critérios que despoletam o desfoque da thumbnail, assegura que "o título do vídeo, o nome do canal e a descrição permanecerão visíveis", mesmo com a imagem ocultada.

É importante notar que os utilizadores abrangidos por esta fase experimental terão a possibilidade de desativar o desfoque das thumbnails, caso assim o prefiram.

Plataforma quer assegurar a segurança dos mais jovens

O YouTube já disponibiliza um Modo Restrito para filtrar conteúdos considerados para adultos. No entanto, uma comparação mais adequada para esta nova funcionalidade experimental poderá ser encontrada nas definições do SafeSearch, pertencente à Pesquisa Google.

O SafeSearch oferece opções como filtrar completamente "imagens, texto e links explícitos", exibir todos os resultados relevantes, ou uma opção intermédia que desfoca imagens explícitas, mantendo visíveis o texto e os links associados.

Filtrar: ajuda a filtrar imagens, texto e links explícitos;

Esbater: ajuda a esbater imagens explícitas, mas podem ser apresentados links e texto explícitos;

Desativar: mostra todos os resultados relevantes, mesmo que sejam explícitos.

Considerando o estatuto do YouTube após duas décadas de existência - funciona simultaneamente como uma espinha dorsal da internet moderna e substitui a televisão tradicional de muitos utilizadores - a introdução desta funcionalidade de desfoque parece ser uma evolução sensata.

Leia também: