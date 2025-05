“O ChatGPT salvou-me, literalmente”: utilizador partilha como quase perdeu um órgão

Embora os chatbots possam alucinar e dar informações erradas, para este utilizador, o ChatGPT foi "life saver". A experiência sobre como quase perdeu um órgão foi partilhada por via do X.

Pelo X, um utilizador partilhou que "o ChatGPT salvou-me a vida, literalmente". O homem conta que chatbot lhe salvou a vida após tê-lo aconselhado a ir ao hospital urgentemente. Lá, os médicos ter-lhe-ão dito que "teria perdido um órgão", caso tivesse chegado mais tarde.

Embora já tenhamos conhecido histórias em que o ChatGPT, bem como outros chatbots, baseados em Inteligência Artificial (IA), alucinaram ou deram indicações reprováveis e preocupantes aos utilizadores, este caso parece ter sido bastante diferente.

No dia 18 de abril, o utilizador do X, Flavio Adamo, partilhou a sua experiência com o ChatGPT depois de sentir uma dor invulgar. Inicialmente, considerou o desconforto como algo menor e foi para a cama à espera que passasse.

Entretanto, quando acordou na manhã seguinte com sintomas mais intensos, decidiu consultar o ChatGPT por curiosidade. Após introduzir os sintomas, o chatbot respondeu com um aviso claro e urgente: "Vai para o hospital. AGORA".

Apesar de a ordem ter sido, na sua perspetiva, dramática, a dor aumentou e, por isso, Flavio dirigiu-se ao hospital.

Sem dar detalhes sobre o diagnóstico, o utilizador partilhou que os médicos disseram que ele teria perdido um órgão, caso tivesse chegado 30 minutos depois.

À história, respondeu Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI, que desenvolve o ChatGPT, dizendo que ficou "muito feliz por saber".

Nos comentários, alguns utilizadores partilharam, também, experiências positivas em matéria de saúde com o ChatGPT.