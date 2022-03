O YouTube conta com um modo restrito que filtra o conteúdo indesejado. É frequentemente implementado por organizações como as escolas, por exemplo, para evitar que os estudantes sejam expostos a esse conteúdo. Contudo, se o quiser desativar, pode fazê-lo facilmente utilizando quer um computador, quer o seu smartphone.

Portanto, descubra como desativar o modo restrito da plataforma YouTube.

O que é o Modo Restrito do YouTube?

Antes de chegarmos às formas de desativar o modo restrito, é importante compreender o que é.

Embora o YouTube possa ser acedido por toda a gente, independentemente da idade, nem todo o conteúdo na plataforma é adequado para crianças, e pode prejudicá-las mental e fisicamente: se tentarem reproduzir uma acrobacia perigosa, por exemplo.

Para evitar isto, o Google criou uma funcionalidade chamada modo restrito. Este modo evita que os utilizadores tropecem em conteúdos agressivos, assustadores, ou sexuais. Funciona através de um algoritmo automatizado, e é bastante fácil de ativar.

O modo restrito filtra usando informação como títulos, etiquetas, descrições, e se o vídeo foi rotulado como restrito à idade.

Este modo não é novo - já existe desde 2010 -. O lançamento não ocorreu da melhor maneira, uma vez que restringia algum conteúdo normal e muitas vezes não conseguia filtrar o mais censurável. Desde então, tem melhorado muito, mas ainda não é 100% exato na filtragem de conteúdos. Devido a isto, há casos em que os vídeos são revistos manualmente pelos trabalhadores da empresa.

Como desativar o modo restrito do YouTube no Computador

Para desativar o modo restrito no YouTube num computador, terá primeiro de estar ligado à sua conta Google. Depois de iniciar sessão, siga estes passos:

1. Abra o YouTube no seu browser.

2. Clique na imagem do seu perfil no canto superior direito.

3. A partir da lista de opções, clique em "Modo restrito", localizado no fim da lista.

4. Alternar a opção "Ativar Modo Restrito" para a esquerda. O botão deve ficar cinzento, indicando que está desativado.

Nota: Se estiver a usar a conta de uma organização ou conta de trabalho, poderá não conseguir desativar o modo restrito. Neste caso, o poder para desativar o modo restrito está nas mãos do administrador da rede da organização. Isto também pode acontecer quando se acede ao YouTube numa biblioteca ou num ambiente escolar.

Como desativar o modo restrito do YouTube no Smartphone

Num smartphone, pode desativar o modo restrito na aplicação do YouTube ou no browser. O processo é um pouco diferente quando comparado com a desativação através do computador havendo algumas etapas adicionais. Se tiver várias contas Google no seu smartphone, não se esqueça de mudar para a que lhe convém.

Desativar na app do YouTube

1. Abra a aplicação do YouTube e clique na imagem do seu perfil no canto superior direito

2. Clique em "Definições" > "Geral".

3. Arraste para baixo e procure "Modo restrito" e desative a opção. O interruptor deverá ficar cinzento quando desativado.

Desativar no Browser do Smartphone

1. Abra o browser no seu smartphone e aceda ao YouTube.

2. Clique na imagem do seu perfil na parte superior direita.

3. No ecrã seguinte, clique em "Definições".

4. Clique na seta ao lado de "Conta".

5. Altere o "Modo restrito" para Desativado e assegure-se de que fica cinzento.

Deve desativar o Modo Restrito?

Agora que sabe como desativar o modo restrito, considere se deve fazê-lo. Se for a única pessoa a usar o seu computador e for adulto, então provavelmente não há mal nenhum em desativá-lo. No entanto, se tiver outras pessoas a usar o computador, especialmente aquelas que são vulneráveis, então é melhor mantê-lo ligado.

Alguns conteúdos no YouTube podem ser perturbadores. Embora possa estar consciente e de acordo com isso, outros utilizadores podem não o estar. No caso das crianças, o modo restrito do YouTube pode também ajudá-las a permanecer mais seguras.

