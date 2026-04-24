O Gmail tem sido um dos serviços de maior sucesso da Google. A gigante das pesquisas tem investigo muito nesta proposta e a mais recente novidade vem com a IA. Esta foi integrada na pesquisa, o que torna o Gmail está mais inteligente e a pesquisa torna-se mais natural.

Google traz mais IA para o Gmail

A Google continua a investir fortemente na IA, e o seu próximo passo está diretamente direcionado para o e-mail. O Gmail acaba de receber uma das suas funcionalidades mais ambiciosas até à data. A integração do AI Overviews, uma ferramenta que permite aos utilizadores pesquisar e-mails utilizando linguagem natural, como se estivessem a falar com outra pessoa.

Esta tecnologia, impulsionada pelo Google Gemini , já tinha sido introduzida no motor de busca da empresa com resultados inicialmente mistos. No entanto, depois de evoluir com melhorias contextuais na sua versão mais recente, está agora a tornar-se um dos serviços mais utilizados no ecossistema da Google.

O objetivo é claro: simplificar ao máximo as pesquisas de e-mail . Embora o Gmail já permita encontrar mensagens antigas com relativa facilidade, a nova funcionalidade leva esta capacidade um passo mais longe. Em vez de utilizar palavras-chave, os utilizadores poderão fazer perguntas completas.

Pesquisa feita com linguagem natural

A partir daí, o Gemini analisará o conteúdo da caixa de entrada e devolverá uma resposta clara e concisa , eliminando a necessidade de rever manualmente vários e-mails. Além disso, o sistema não só fornece respostas, como também identifica as mensagens originais das quais extrai a informação, facilitando uma verificação mais detalhada, caso o utilizador a solicite.

Esta pesquisa conversacional também permite consultas mais complexas, como identificar faturas em aberto, rever contratos de projetos ou encontrar detalhes sobre viagens futuras. Tudo isto é feito com uma interação muito mais natural, afastando-se do modelo tradicional baseado em filtros e termos exatos.

A funcionalidade já começou a ser implementada e espera-se que esteja amplamente disponível por volta de 7 de maio. No entanto, não estará disponível para todos os utilizadores, uma vez que inicialmente estará limitado a determinados planos do Google Workspace e a subscrições avançadas relacionadas com IA. Se a implementação cumprir o prometido, a pesquisa de e-mails deixará de ser uma tarefa fastidiosa e passará a ser tão simples como colocar uma questão.