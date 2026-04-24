SpaceX quer fabricar as suas próprias GPUs para evitar crises de fornecimento

A SpaceX poderá estar a preparar uma enorme mudança na sua estratégia ao considerar desenvolver as seus próprias GPUs para inteligência artificial (IA). A medida surge como resposta a desafios crescentes no fornecimento de hardware.

Dependência de fornecedores levanta preocupações

De acordo com informações divulgadas pela Reuters, a SpaceX alertou potenciais investidores para riscos associados à disponibilidade e ao custo de hardware computacional. A escassez de chips e a volatilidade de preços poderão tornar-se entraves relevantes às operações da empresa, especialmente num contexto de crescente procura por soluções de IA.

Perante este cenário, a empresa admite a possibilidade de avançar com o desenvolvimento interno de GPUs, numa tentativa de reduzir a dependência de fornecedores externos e garantir maior controlo sobre os seus recursos tecnológicos.

A referência à produção própria de chips surge em documentos associados ao processo de entrada em bolsa da SpaceX. Nestes registos, a iniciativa é apontada como parte de um conjunto de investimentos que a empresa poderá vir a assumir nos próximos tempos.

Apesar disso, a SpaceX reconhece que continuará a depender, em larga medida, de parceiros externos para assegurar o fornecimento de hardware. A ausência de contratos de longo prazo com vários destes fornecedores aumenta a exposição a eventuais falhas de abastecimento ou aumentos inesperados de custos.

Projeto Terafab pode ser peça-chave

A estratégia poderá estar ligada ao projeto Terafab, uma iniciativa conjunta que envolve várias empresas lideradas por Elon Musk. Este complexo de fabrico, previsto para Austin, no Texas, tem como objetivo produzir chips destinados a diferentes aplicações, desde veículos elétricos até robôs humanoides e centros de dados no espaço.

Caso avance, a aposta da SpaceX em GPUs próprias poderá integrar-se diretamente neste ecossistema. Ainda assim, a transição de intenção para execução está longe de ser simples. A produção de chips de última geração exige investimentos de milhares de milhões, acesso a materiais altamente especializados e processos industriais extremamente complexos.

Por outro lado, permanecem várias incógnitas. Não é claro quando a SpaceX poderá iniciar a produção, se o termo GPU está a ser utilizado de forma específica ou genérica, nem qual será a entidade responsável pela componente de fabrico dentro do projeto Terafab.

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