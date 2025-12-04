Google anuncia as melhores extensões do Chrome em 2025. Descubra quais são

A Google revelou a sua lista anual das melhores extensões para o Google Chrome, e a seleção de 2025 deixa clara a tendência dominante: a inteligência artificial (IA) está a integrar-se profundamente no nosso quotidiano digital. As ferramentas destacadas este ano prometem transformar o browser numa plataforma ainda mais inteligente e proativa.

A ascensão dos assistentes de IA no Google Chrome

Houve um tempo em que os browsers serviam apenas para navegar na internet. Essa era, no entanto, ficou para trás. Em 2025, o browser evoluiu para um sistema operativo próprio, impulsionado por uma onda de soluções de IA, tanto locais como baseadas na nuvem.

Não é de admirar que a maioria das escolhas da Google para este ano sejam assistentes de navegação baseados em IA, focados em adicionar inteligência às nossas rotinas.

As extensões "Monica" e "Sider" destacam-se por integrar ferramentas de conversação, resumo e escrita diretamente no fluxo de trabalho do utilizador. Com elas, é possível interagir com ficheiros PDF, obter resumos de páginas web extensas ou redigir conteúdo sem necessidade de alternar entre separadores ou gerir múltiplas janelas.

A "HARPA AI" vai ainda mais longe, combinando IA com automação web. Em vez de atualizar páginas de produtos manualmente para verificar preços ou disponibilidade, a HARPA monitoriza as alterações por si. Já para quem procura aprimorar a escrita, a "Quillbot" continua a ser a principal escolha para reformulação de texto e correção gramatical.

Ferramentas para otimizar o trabalho e a aprendizagem

A seleção de 2025 da Google reflete também a evolução dos nossos hábitos de trabalho e estudo. As extensões de anotações, por exemplo, deixaram de ser simples ferramentas de transcrição para se tornarem assistentes de reunião completos. Ferramentas como a "Fireflies.ai" e a "Bluedot" conseguem gravar, transcrever e resumir as suas videochamadas, permitindo que se concentre na conversa em vez de tirar notas.

No campo da educação, a "QuestionAI" funciona como um tutor virtual que explica conceitos complexos de forma clara e sem julgamentos. Para quem está a aprender uma nova língua, a "eJOY" auxilia na aquisição de novo vocabulário durante a navegação diária pela internet.

Contudo, nem todas as extensões destacadas se focam estritamente em IA. Algumas apostam na criatividade e na conveniência, áreas onde o toque pessoal continua a ser valorizado. A colaboração entre a Adobe e a Google permite agora ter acesso a ferramentas de edição ao nível do "Photoshop" diretamente no browser, ideal para ajustes rápidos.

Para os adeptos das compras online, a "Phia" é a extensão ideal. Funciona em segundo plano para comparar preços e encontrar o melhor negócio com um único clique, simplificando o processo de compra e garantindo poupança.

Leia também: