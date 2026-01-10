É hora do ChatGPT se começar a preocupar com o Gemini e com a Google?

Falar de IA remete imediatamente para a OpenAI e para o ChatGPT. Estes foram os primeiros nomes conhecidos. Isso poderá estar prestes a mudar e a corrida da IA ​​está longe de terminar. Enquanto o ChatGPT domina o setor, novos dados revelam uma ascensão meteórica do Google Gemini.

É hora do ChatGPT se começar a preocupar

Em 2025, o ChatGPT era de longe a IA mais utilizada nos nossos smartphones. Mas o lançamento do Gemini 3 Pro em Novembro passado pela Google parece ter mudado os hábitos dos utilizadores. Será este o início de uma reviravolta na "guerra da IA"?

Em dezembro, a tendência inverteu-se drasticamente. De acordo com os dados da Similarweb, o tráfego web do Gemini saltou 28,4% num único mês, enquanto o do ChatGPT caiu 5,6%. Ao longo de um ano inteiro, o contraste é ainda mais impressionante: enquanto o ChatGPT cresceu 49,5%, o Gemini explodiu literalmente com um aumento de 563,6%.

Mas com 5,5 mil milhões de visitas mensais, o ChatGPT mantém uma vantagem confortável sobre os 1,7 mil milhões do Gemini. Outros concorrentes, como a Claude, a Perplexity e a DeepSeek, ainda estão muito atrás, não ultrapassando os 400 milhões de visitantes. É preciso dizer que a Google tem um trunfo que os seus concorrentes não têm: a integração da IA ​​no seu ecossistema de produtos já utilizados por milhares de milhões de pessoas. Nesta altura, a OpenAI não consegue competir.

Gemini e com a Google a ganhar visibilidade

Este progresso da Google não passou despercebido em São Francisco. A chegada do Gemini 3, considerado mais eficiente na programação e mais criativo, desencadeou um "alerta máximo" na OpenAI. Sam Altman, CEO da empresa, admitiu que esta concorrência revelou fragilidades estratégicas na oferta do ChatGPT.

Em resposta, a OpenAI rapidamente ajustou as suas prioridades. Principalmente melhorando o seu gerador de imagens para competir com o modelo Nano Banana da Google. A batalha centra-se agora na experiência do utilizador.

Enquanto o Gemini beneficia da sua presença nativa em produtos de pesquisa que todos já utilizam, a OpenAI precisa de inovar constantemente para convencer os utilizadores da internet a darem-se ao trabalho de visitar a sua plataforma. Embora Altman afirme que a "zona vermelha" está a chegar ao fim, os números comprovam que o domínio do ChatGPT está longe de ser definitivo.