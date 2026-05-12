Ucrânia desenvolve laser anti-drone com IA que destrói alvos a 5 km de distância

A guerra na Ucrânia tem sido um verdadeiro laboratório de inovação tecnológica militar, e o mais recente exemplo disso é o Tryzub, um sistema laser anti-drone, montado em reboque.

A Ucrânia na vanguarda da guerra moderna

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem acumulado uma experiência de combate moderno sem paralelo no mundo ocidental.

Forçado a inovar por necessidade, o país transformou-se num verdadeiro centro de desenvolvimento tecnológico militar, liderando avanços em áreas como drones de ataque e reconhecimento, guerra eletrónica, sistemas de defesa aérea e Inteligência Artificial (IA) aplicada ao combate.

Nenhum outro país possui, hoje, uma experiência tão vasta e tão recente em conflito de alta intensidade. Aliás, é precisamente dessa experiência que nascem soluções como o Tryzub.

Um sistema que pode mudar as regras do jogo no combate a drones

Desenvolvido pela empresa ucraniana Celebra Tech, o Tryzub é um sistema laser anti-drone, montado em reboque, capaz de destruir drones em poucos segundos, com um alcance de cinco quilómetros.

Na fase final de testes, o Tryzub promete tornar-se numa das respostas mais eficazes à ameaça dos drones suicidas Shahed.

O que é o Tryzub e como funciona

O Tryzub é um sistema laser de alta potência que, por estar montado sobre um reboque, possui mobilidade tática no terreno.

O seu nome, que significa "tridente" em ucraniano, um símbolo presente no brasão de armas do país, não é por acaso. Trata-se de uma arma pensada para ser um símbolo de defesa nacional tanto quanto uma ferramenta de combate.

O sistema integra IA para aquisição e rastreamento de alvos, bem como radar, que permite detetar ameaças a grande distância e posicionar o laser em antecipação à trajetória dos drones.

Num vídeo partilhado nas redes sociais pela Celebra Tech, é possível ver o Tryzub a queimar um orifício numa superfície blindada em apenas três a quatro segundos, e a abater um drone em aproximação momentos depois.

Alcance e tipos de alvos

Segundo a Celebra Tech, o Tryzub consegue destruir drones do tipo Shahed, maiores e de voo mais lento, a uma distância de cinco quilómetros.

Trata-se de um alcance significativo, tendo em conta que os Shaheds são uma das principais ameaças aéreas que a Ucrânia enfrenta constantemente.

No entanto, o sistema não se limita a alvos de grande dimensão. Drones de reconhecimento dentro de um raio de 1500 metros e drones FPV, os chamados First-Person View, muito usados em ataques de precisão, a cerca de 800 a 900 metros de distância também podem ser neutralizados.

Além da destruição física, o Tryzub é ainda capaz de interferir com as câmaras dos drones FPV, cegando-os mesmo sem os abater.

O Tryzub no pós-guerra

Uma das características mais interessantes do Tryzub é a sua potencial utilização fora do contexto de combate direto.

Segundo as informações avançadas, o sistema pode ser empregue em operações de desminagem, uma necessidade num país que, independentemente do desfecho do conflito, terá vastas áreas do seu território contaminadas por minas e engenhos explosivos.

Esta versatilidade torna o Tryzub não apenas uma ferramenta de guerra, mas um potencial instrumento de reconstrução e segurança pós-conflito, com aplicações práticas que vão muito além do campo de batalha.

Fase de testes e produção em massa

O desenvolvimento do Tryzub pela Celebra Tech remonta pelo menos a 2024, segundo o Euromaidan Press, e o sistema encontra-se agora na fase final de testes.

Ainda não existe uma data confirmada para a sua entrada em serviço ativo, mas o design estará pronto para produção em massa assim que os ensaios sejam concluídos com sucesso.

Caso se confirme a eficácia demonstrada nas provas, o Tryzub poderá também tornar-se num produto de exportação relevante, dirigido a países em conflito ou situados em zonas de tensão geopolítica.

O Tryzub é, assim, mais um exemplo de como o conflito na Ucrânia está a acelerar o desenvolvimento de tecnologia militar de ponta, numa corrida onde drones e sistemas anti-drone evoluem a um ritmo vertiginoso.

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