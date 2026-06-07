CPU, GPU, TPU e NPU: quais as principais diferenças?

No vasto universo do hardware, compreender a diferença entre os diversos tipos de processadores é fundamental para perceber como a tecnologia moderna evolui. Portanto, deixamos as diferenças entre o papel do CPU, GPU, TPU e NPU no processamento de dados atual.

O CPU e o seu papel central

O Central Processing Unit (CPU) funciona como o cérebro de qualquer computador. Este componente foi concebido para lidar com tarefas de carácter geral, executando todas as operações lógicas, de controlo e de entrada e saída do sistema.

Com uma arquitetura focada no processamento sequencial, possui geralmente entre 2 a 64 núcleos altamente otimizados para frequências de relógio elevadas.

Embora seja extremamente versátil e indispensável para correr sistemas operativos, o CPU perde eficácia em tarefas massivamente paralelas, o que o torna pouco eficiente no processamento de grandes volumes de dados de inteligência artificial (IA).

Por isso, continua a ser a escolha ideal para a computação geral e tarefas sequenciais.

A força paralela da GPU

Originalmente desenhada para acelerar a renderização de gráficos em videojogos, a Graphics Processing Unit (GPU) evoluiu para se tornar um pilar do processamento de alto desempenho.

Ao contrário do CPU, a GPU conta com milhares de núcleos mais pequenos focados na execução simultânea de operações matemáticas complexas. Esta capacidade de paralelização torna-a perfeita para efetuar multiplicações de matrizes em larga escala, comuns no treino de redes neuronais.

No entanto, esta arquitetura consome bastante energia e não é adequada para tarefas que exijam uma execução linear. Atualmente, destaca-se no treino de modelos de deep learning.

TPU (ou a especialização da Google para IA)

O Tensor Processing Unit (TPU) é um circuito integrado de aplicação específica (ASIC) desenvolvido pela Google com o propósito exclusivo de acelerar cargas de trabalho de IA.

O seu design foi meticulosamente otimizado para lidar com operações de tensores e matrizes, superando significativamente as GPUs convencionais em tarefas específicas dentro do ecossistema Google.

Apesar do seu desempenho impressionante e elevada eficiência energética, o TPU apresenta uma flexibilidade muito reduzida, estando fortemente vinculado a frameworks como o TensorFlow. É o motor ideal para grandes modelos de linguagem na nuvem.

NPU e a IA diretamente no dispositivo

O Neural Processing Unit (NPU) é um processador especializado na aceleração de algoritmos de IA diretamente nos dispositivos dos utilizadores, como smartphones e equipamentos IoT.

O seu foco principal reside na eficiência energética e no processamento em tempo real, permitindo executar tarefas complexas localmente sem depender de servidores externos.

Embora não tenha o poder computacional bruto de um GPU ou TPU para treinar modelos de grande escala, o NPU brilha ao reduzir a latência e garantir a privacidade dos dados. É a peça chave para a inferência de IA local.

Em resumo...

CPU GPU TPU NPU Propósito Processamento de uso geral Gráficos e tarefas paralelas Cargas de trabalho específicas de IA Cargas de trabalho de IA no dispositivo Núcleos Poucos (2–64) Milhares Circuitos otimizados para IA Circuitos otimizados para IA Velocidade de Relógio Alta (3–5 GHz) Moderada (1–2 GHz) Moderada Moderada Paralelismo Limitado Alto Muito alto Moderado Flexibilidade Muito alta Alta Limitada (baseada em TensorFlow) Baixa Eficiência Energética Baixa Moderada Alta Muito alta Casos de Uso Tarefas gerais Treino de IA, videojogos Tarefas de IA em TensorFlow IA no dispositivo (telemóveis, IoT)

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