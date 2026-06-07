CPU, GPU, TPU e NPU: quais as principais diferenças?
No vasto universo do hardware, compreender a diferença entre os diversos tipos de processadores é fundamental para perceber como a tecnologia moderna evolui. Portanto, deixamos as diferenças entre o papel do CPU, GPU, TPU e NPU no processamento de dados atual.
O CPU e o seu papel central
O Central Processing Unit (CPU) funciona como o cérebro de qualquer computador. Este componente foi concebido para lidar com tarefas de carácter geral, executando todas as operações lógicas, de controlo e de entrada e saída do sistema.
Com uma arquitetura focada no processamento sequencial, possui geralmente entre 2 a 64 núcleos altamente otimizados para frequências de relógio elevadas.
Embora seja extremamente versátil e indispensável para correr sistemas operativos, o CPU perde eficácia em tarefas massivamente paralelas, o que o torna pouco eficiente no processamento de grandes volumes de dados de inteligência artificial (IA).
Por isso, continua a ser a escolha ideal para a computação geral e tarefas sequenciais.
A força paralela da GPU
Originalmente desenhada para acelerar a renderização de gráficos em videojogos, a Graphics Processing Unit (GPU) evoluiu para se tornar um pilar do processamento de alto desempenho.
Ao contrário do CPU, a GPU conta com milhares de núcleos mais pequenos focados na execução simultânea de operações matemáticas complexas. Esta capacidade de paralelização torna-a perfeita para efetuar multiplicações de matrizes em larga escala, comuns no treino de redes neuronais.
No entanto, esta arquitetura consome bastante energia e não é adequada para tarefas que exijam uma execução linear. Atualmente, destaca-se no treino de modelos de deep learning.
TPU (ou a especialização da Google para IA)
O Tensor Processing Unit (TPU) é um circuito integrado de aplicação específica (ASIC) desenvolvido pela Google com o propósito exclusivo de acelerar cargas de trabalho de IA.
O seu design foi meticulosamente otimizado para lidar com operações de tensores e matrizes, superando significativamente as GPUs convencionais em tarefas específicas dentro do ecossistema Google.
Apesar do seu desempenho impressionante e elevada eficiência energética, o TPU apresenta uma flexibilidade muito reduzida, estando fortemente vinculado a frameworks como o TensorFlow. É o motor ideal para grandes modelos de linguagem na nuvem.
NPU e a IA diretamente no dispositivo
O Neural Processing Unit (NPU) é um processador especializado na aceleração de algoritmos de IA diretamente nos dispositivos dos utilizadores, como smartphones e equipamentos IoT.
O seu foco principal reside na eficiência energética e no processamento em tempo real, permitindo executar tarefas complexas localmente sem depender de servidores externos.
Embora não tenha o poder computacional bruto de um GPU ou TPU para treinar modelos de grande escala, o NPU brilha ao reduzir a latência e garantir a privacidade dos dados. É a peça chave para a inferência de IA local.
Em resumo...
|CPU
|GPU
|TPU
|NPU
|Propósito
|Processamento de uso geral
|Gráficos e tarefas paralelas
|Cargas de trabalho específicas de IA
|Cargas de trabalho de IA no dispositivo
|Núcleos
|Poucos (2–64)
|Milhares
|Circuitos otimizados para IA
|Circuitos otimizados para IA
|Velocidade de Relógio
|Alta (3–5 GHz)
|Moderada (1–2 GHz)
|Moderada
|Moderada
|Paralelismo
|Limitado
|Alto
|Muito alto
|Moderado
|Flexibilidade
|Muito alta
|Alta
|Limitada (baseada em TensorFlow)
|Baixa
|Eficiência Energética
|Baixa
|Moderada
|Alta
|Muito alta
|Casos de Uso
|Tarefas gerais
|Treino de IA, videojogos
|Tarefas de IA em TensorFlow
|IA no dispositivo (telemóveis, IoT)
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