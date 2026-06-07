Há um novo documento disponível na app Gov.pt

A digitalização dos serviços públicos continua a avançar em Portugal. Recentemente foi disponibilizado um novo documento na app Gov.pt. Descubra qual é.

A mais recente novidade é a integração do Passe Ferroviário Verde na aplicação Gov.pt, permitindo aos utilizadores terem o título de transporte sempre disponível no smartphone, sem necessidade de recorrer ao cartão físico.

Segundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, após o carregamento do passe nos canais da CP, os cidadãos podem apresentar o título diretamente através da aplicação Gov.pt, simplificando o acesso e a validação durante as viagens.

O Passe Ferroviário Verde junta-se assim a outros documentos digitais já disponíveis na carteira digital do Estado, como o Cartão de Cidadão e a Carta de Condução, reforçando a estratégia de modernização e desmaterialização dos serviços públicos.

Mais de um milhão de passes vendidos

Lançado em outubro de 2024, o Passe Ferroviário Verde tem registado uma forte adesão por parte dos portugueses. De acordo com dados divulgados pelo Governo, já foram vendidos mais de um milhão de passes, confirmando a crescente procura pelo transporte ferroviário.

Com um custo mensal de 20 euros, este passe permite viajar em toda a rede de comboios Regionais e InterRegionais da CP, bem como nos comboios Intercidades mediante reserva prévia e em determinados troços urbanos não abrangidos pelos títulos intermodais locais.

A aposta na digitalização tem sido uma das marcas deste projeto. Atualmente, cerca de 84% dos utilizadores recorrem aos canais digitais para adquirir e carregar o passe, demonstrando uma forte adesão às soluções online disponibilizadas pela CP.

Gov.pt: Menos burocracia e mais comodidade

A disponibilização do Passe Ferroviário Verde na app Gov.pt surge no âmbito da estratégia governamental de simplificação administrativa e redução da utilização de documentos físicos. O objetivo passa por tornar o acesso aos serviços públicos mais simples, rápido e conveniente para os cidadãos.

Com esta integração, os utilizadores passam a poder comprovar a titularidade do passe diretamente através do telemóvel, reduzindo a dependência de cartões físicos e centralizando cada vez mais documentos essenciais numa única aplicação.