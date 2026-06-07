Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Drinking in L.A. - Bran Van 3000

Bran Van 3000 (também conhecido por BV3) é um coletivo canadiano de rock alternativo e hip hop de Montreal, Quebec. Fundado por James Di Salvio e E.P. Bergen, o grupo colaborou em diversas músicas com Stéphane Moraille, Sara Johnston, Steve "Liquid" Hawley, Jayne Hill, Jean Leloup, Kim Bingham, Pierre-Luc Cerat e muitos outros músicos.

O nome do grupo deriva etimologicamente do licor sueco Brännvin, um termo genérico que se refere a qualquer tipo de bebida destilada. O nome surgiu como uma piada associada à Kombi Volkswagen cor taupe que Bergen possuía em meados da década de 1990 e que, segundo consta, funcionava exclusivamente com flocos de farelo, Brännvin e notoriedade da marca quando transportava os artistas em digressão pelo Canadá.

Entre 1996 e 2016, Bran Van 3000 figurou entre os 150 artistas canadianos mais vendidos no Canadá.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?