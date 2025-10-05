Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
Back To School (Mini Maggit) - Deftones
Os Deftones são uma banda de metal alternativo norte-americana vinda de Sacramento, Califórnia, formada em 1988 e que é atualmente composta por Chino Moreno (voz e guitarra), Stephen Carpenter (guitarra), Sergio Vega (baixo), Frank Delgado (DJ e sintetizador), e Abe Cunningham (bateria e percussão).
Chi Cheng era o baixista da formação original desde 1988, no entanto em 2008, esteve em coma devido a um acidente de viação, embora tenha mostrado uma lenta recuperação no seu tratamento, acabou por falecer em 2013 após uma paragem cardíaca, Cheng esteve 4 anos em coma.
In Wikipedia
Siga o Pplware Classics no Spotify
Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?