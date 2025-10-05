SEO vs GEO: para que o seu site apareça sempre nas pesquisas

De forma genérica, o SEO (Search Engine Optimization) diz respeito a um conjunto de técnicas de marketing digital implementadas com o objetivo de aumentar a visibilidade de um website na pesquisa orgânica dos motores de busca, nomeadamente Google, Yahoo, Ask, Bing. No entanto, a maioria dos detentores de websites concentra o seu esforço na otimização para o algoritmo do Google.

Para além da escolha e da utilização de palavras-chave ou Keywords ou Termos de Pesquisa que despoletam uma pesquisa por parte de um utilizador, existe outro tipo de técnicas que quando implementadas melhoram consideravelmente o ranking do seu website nos mecanismos de pesquisa.

O que é Generative Engine Optimization (GEO)?

É a otimização de conteúdo para motores de busca generativos, ou seja, não apenas Google tradicional, mas também motores baseados em IA generativa (como o ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, etc.), que já não mostram apenas links, mas respostas criadas em tempo real.

Se o SEO clássico tem como base:

Palavras-chave

Backlinks

Estrutura técnica do site

O GEO ajuda a:

Criar conteúdos que IA generativa consiga interpretar, citar e incluir nas respostas.

Formatar a informação para ser utilizada como fonte confiável pelos modelos de IA.

Em resumo, enquanto o SEO procura ir ao encontro dos algoritmos de pesquisa, o GEO tenta facilitar a compreensão da informação por modelos de IA, garantindo que os conteúdos sejam vistos como autoridades confiáveis. Isso implica clareza, dados estruturados, factos verificáveis, uso de formatos como FAQs e a presença em repositórios e fontes abertas que as IAs utilizam para treinar e fundamentar as respostas.

Sobre o futuro, não se trata de escolher entre SEO e GEO, mas sim de integrar ambos. O SEO continuará a ser essencial para o tráfego nos motores de busca clássicos, enquanto o GEO se tornará cada vez mais determinante para a presença digital no ecossistema da IA.