Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
Astronauta - Gabriel O Pensador
Gabriel Contino (Rio de Janeiro, 4 de março de 1974), mais conhecido pelo nome artístico Gabriel o Pensador, é um rapper, compositor, escritor, empresário e músico brasileiro. Iniciou a sua carreira musical ao lançar uma demo tape com a música "Tô Feliz (Matei o Presidente)", sendo logo contratado pela Sony Music. Lançou pela editora oito álbuns: Gabriel o Pensador, Ainda É Só o Começo, Puzzle, Nádegas a Declarar, Sê Tu Próprio (Mas Não Sejas Sempre o Mesmo), MTV ao Vivo, Cavaleiro Andante e Sem Crise. O seu mais recente álbum, Antídoto Pra Todo Tipo De Veneno, foi lançado de forma independente.
Além de rapper, Gabriel é escritor e lançou três livros, o autobiográfico Diário Noturno e os infantis Um Garoto Chamado Rorbeto e Meu Pequeno Rubro-Negro. A sua quarta obra, Nada Demais, em coautoria com Laura Malin, está completa mas ainda não foi publicada. Paralelamente a isto, Gabriel é também um ativista social, tendo como projetos o "Pensador Futebol", que investe em jovens jogadores que se querem tornar profissionais, e juntamente com Luís Figo e Luiz Felipe Scolari, participou no projeto de futebol denominado "Dream Football", que, através do envio de vídeos via internet, deu a oportunidade aos participantes de serem contratados por equipas de futebol profissionais. Além de projetos de futebol, tem ainda um projeto social conhecido como "Pensando Junto", que atende as crianças carenciadas da Rocinha.
In Wikipedia
Siga o Pplware Classics no Spotify
Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?