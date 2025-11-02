Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
Ready to Go - Republica
Republica é uma banda inglesa de rock alternativo formada em 1994. Atingiram o auge da sua popularidade entre 1996 e 1999. A banda entrou em hiato em 2001 e regressou em 2008.
O som dos Republica foi descrito pela própria banda como "technopop punk rock". A formação atual é composta por Saffron (voz), Tim Dorney (teclados) e Johnny Male (guitarra).
In Wikipedia
Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?
Boa música, nem sabia que a conhecia desde a minha infância.
Deviam de meter black metal nesta rubrica para o povo começar a questionar tudo, já que o punk só questiona a autoridade e os políticos!