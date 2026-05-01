Spotify criou um selo para fugir de todas as músicas criadas por IA

O rápido aumento do número de projetos de conteúdo gerado por IA no mundo da música levou o Spotify a lançar uma nova funcionalidade. Falamos de um selo que será atribuído apenas a artistas genuínos, para evitar conteúdos gerados por IA na plataforma.

Spotify tem selo para as músicas criadas por IA

A plataforma de música mais popular do mundo está a lançar o selo "Verificado pelo Spotify", que será atribuído apenas a artistas reais. Este novo selo de verificação, em verde claro, quer reduzir o conteúdo gerado por IA na plataforma e direcionar os ouvintes diretamente para artistas reais.

A proliferação de ferramentas de IA produtivas hoje em dia está a causar uma sobrecarga de conteúdo sem precedentes na indústria musical. De acordo com dados recentes da concorrente Deezer, 44% das novas músicas enviadas diariamente para a plataforma são geradas por IA. Este número expressivo torna cada vez mais difícil para os ouvintes encontrarem artistas genuínos nos seus géneros musicais favoritos.

Para lidar com este problema, o Spotify introduziu um novo sistema de avaliação que prioriza os artistas humanos com uma forte reputação na plataforma nos resultados de pesquisa e nos perfis. Nem todos os perfis são elegíveis para o novo selo de verificação. De acordo com o Spotify, os trabalhos gerados por IA ou perfis totalmente automatizados por IA são absolutamente inelegíveis.

Para um artista receber este selo verde brilhante, tem de demonstrar um envolvimento consistente com os ouvintes. Tem de cumprir integralmente as regras da plataforma e projetar fortes indícios de ser um artista genuíno no seu perfil. Quando o sistema foi lançado, mais de 99% dos artistas ativamente procurados pelos utilizadores foram verificados. Os restantes perfis são avaliados gradualmente ao longo do tempo.

Os concorrentes adotam estratégias diferentes

No mercado do streaming de música, não só o Spotify, mas também os seus concorrentes estão a desenvolver diferentes estratégias contra a ameaça da IA. O Deezer está a adotar uma abordagem muito mais agressiva. Graças à sua ferramenta de deteção de música por IA, a empresa encontra e elimina 99% das faixas geradas por IA antes mesmo de serem carregadas na plataforma.

Outras gigantes tecnológicas, como a Apple Music e a YouTube Music, também estão a endurecer as suas regras. O YouTube Music está a adotar políticas mais rígidas, enquanto o Apple Music utiliza uma lógica de listagem que prioriza a curadoria humana e as gravações de estúdio originais. O novo sistema de selos do Spotify, por outro lado, prioriza a transparência, deixando a decisão final para o ouvinte.

Além da atualização do selo, o Spotify está também a testar uma nova secção de "contexto" em versão beta em todos os perfis de artistas. A empresa compara este recurso à tabela de "informações nutricionais" que se encontra nas embalagens dos alimentos.