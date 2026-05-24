Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

By The Way - Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers (também conhecido como Chili Peppers, RHCP ou Red Hot) é uma banda de rock dos Estados Unidos formada em Los Angeles, Califórnia, em 1983. O estilo musical do grupo consiste principalmente no funk rock, bem como elementos de outros géneros, tais como punk, rock alternativo, rap rock e rock psicadélico. A banda é constituída pelos membros fundadores Anthony Kiedis (voz) e Flea (baixo), juntamente com o baterista de longa data Chad Smith e o guitarrista John Frusciante.

O álbum Blood Sugar Sex Magik foi o primeiro grande sucesso do grupo lançado em 1991 e até hoje já vendeu cerca de 15 milhões de cópias em todo o mundo, para além de estar entre os 200 melhores álbuns da história. Durante a digressão deste álbum, John Frusciante abandonou o grupo por ter lidado mal com o sucesso e o seu vício em drogas aumentou, assim a banda recrutou Arik Marshall para concluir a digressão. Depois, Dave Navarro, guitarrista da banda Jane's Addiction, junta-se à banda para gravar o álbum One Hot Minute. Com o passar do tempo, os outros membros perceberam que ele não tinha o espírito eufórico da banda e ele por sua vez desliga-se dos Peppers. Embora bem sucedido comercialmente, o álbum não conseguiu igualar a aclamação crítica e popular de Blood Sugar Sex Magik, vendendo menos da metade que esse. Navarro abandonou o grupo logo após a digressão. John Frusciante, acabado de sair da reabilitação, regressou à banda em 1998 a pedido de Flea. Californication, By the Way e Stadium Arcadium deram continuidade ao sucesso do grupo. Depois de uma digressão mundial, o grupo entrou num hiato prolongado. Em 2009 John Frusciante anunciou que estava a deixar a banda amigavelmente para se concentrar na sua carreira a solo e o guitarrista Josh Klinghoffer substituiu-o até ao final de 2019, quando a banda anunciou o regresso de Frusciante. A banda lançou em agosto de 2011 o seu décimo álbum de estúdio I'm with You, que conseguiu ficar em primeiro lugar em 18 países. Em 2016, lançou o seu décimo primeiro álbum de estúdio, The Getaway. O álbum foi produzido por Danger Mouse, marcando a primeira vez desde Mother's Milk que os Red Hot Chili Peppers não trabalham com Rubin. O álbum liderou as tabelas em dez países diferentes. Em janeiro de 2020, a banda estava em processo de produção do seu décimo segundo álbum de estúdio, Unlimited Love, que foi lançado em abril de 2022.

Os Red Hot Chili Peppers venceram seis Grammy Awards (sem contar com o de melhor produtor do ano, ganho por Rick Rubin em 2007 por produzir Stadium Arcadium) e já venderam mais de 80 milhões de discos em todo o mundo. Atualmente a banda detém o recorde de mais êxitos número 1 na Alternative Songs e mais semanas no topo dessa lista, para além de ter oito singles no Top 40 da Billboard Hot 100 (incluindo três no Top 10) e seis singles número um na Hot Mainstream Rock Tracks. Em 2008 a banda foi homenageada com uma estrela na 1 623 Vine Street do Passeio da Fama de Hollywood e em 2012 foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame.

Com uma carreira de várias décadas e vendas de milhões de discos, os Red Hot Chili Peppers são considerados uma banda influente no rock alternativo e no funk rock.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?