13 coisas essenciais para o seu próximo convívio ao ar livre

Com a chegada dos dias mais longos, a temperatura fica mais alta e o sol convida a sair de casa. Seja num parque, numa praia fluvial ou numa qualquer esplanada verde, o piquenique é uma das formas mais simples de aproveitar o bom tempo. Damos-lhe 13 coisas que não podem faltar no seu próximo convívio ao ar livre.

Em Portugal, onde o clima é generoso e a paisagem convida, não há desculpas para ficar fechado em casa.

Além disso, a tecnologia tem evoluído bastante, também, neste segmento, havendo uma série de gadgets, acessórios e objetos pensados especificamente para tornar os piqueniques e os convívios ao ar livre muito mais confortáveis e práticos.

13 coisas que não podem faltar no seu próximo convívio

Tampas para latas de bebidas 6 peças tampa para latas de bebidas, resistente a derrames tampas de latas de bebidas de silicone, reutilizáveis tampa de lata de refrigerante, para chávenas de café/água/chá/bebidas. Ver na Amazon

Recipientes para molhos com tampa 5 peças recipientes para molho com tampa de silicone, pequenos recipientes para alimentos, mini 50 ml recipiente para condimentos de aço inoxidável para transportar, à prova de fugas. Ver na Amazon

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