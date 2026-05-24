Dica: como desativar os Instants do Instagram e evitar partilhas acidentais de fotos

A nova funcionalidade Instants do Instagram já começou a gerar críticas entre os utilizadores. A ferramenta foi criada para partilhar fotografias temporárias em tempo real, mas muitos acabaram por enviar imagens sem se aperceberem de como o sistema funciona. Saiba como desativar.

Como funcionam os Instants

O Instagram disponibilizou recentemente, a nível global, a nova funcionalidade Instants. A ideia passa por incentivar a partilha de momentos espontâneos através de fotografias que desaparecem automaticamente após serem vistas. Ainda assim, a novidade não está a agradar a todos.

Vários utilizadores relatam que acabaram por enviar imagens sem intenção, sobretudo porque o funcionamento da ferramenta não é explicado de forma suficientemente clara logo no primeiro acesso.

Ao abrir a secção Instants pela primeira vez, através do pequeno ícone de fotografias localizado no canto inferior direito das mensagens privadas, surge uma breve apresentação da funcionalidade.

O sistema informa que as fotografias desaparecem após visualização, que não existe lista de pessoas que visualizaram o conteúdo e que respostas e reações permanecem privadas. Depois disso, a aplicação conduz rapidamente o utilizador até à câmara.

Na interface da câmara encontra-se o botão de captura e, logo abaixo, uma opção que permite escolher entre "Amigos" e "Amigos Chegados". O problema é que a opção "Amigos" surge ativada por defeito.

Isto significa que, no momento em que o utilizador clica no botão para tirar a fotografia, a imagem é automaticamente enviada para todos os amigos incluídos nessa lista, exceto se a definição for alterada manualmente antes da captura.

Como desativar os Instants no Instagram

Quem não pretender utilizar esta funcionalidade pode escondê-la completamente da aplicação. Para isso, basta entrar no perfil e abrir o menu representado pelas três linhas no canto superior direito.

Depois, é necessário procurar a secção "Preferências de conteúdos" e ativar a opção "Ocultar instantâneos na caixa de entrada".

Ao ativar essa definição, os Instants deixam de aparecer na caixa de mensagens e também deixam de ser visíveis as fotografias enviadas por outros utilizadores.

Existe ainda uma alternativa temporária. Em vez de desativar totalmente a funcionalidade, é possível manter pressionada a pilha de Instants na caixa de entrada e deslizar para a direita para interromper temporariamente a receção deste tipo de conteúdo.

Como anular o envio de uma fotografia

Sempre que uma fotografia é enviada através dos Instants, surge imediatamente a opção "Anular" por baixo do botão de captura. Essa opção permite cancelar rapidamente o envio antes de a imagem ser visualizada.

Outra possibilidade passa por aceder ao arquivo da funcionalidade através do ícone com quatro quadrados, localizado no canto superior direito da câmara. A partir daí, prima e mantenha numa fotografia e clique em "Eliminar instantâneo".

Assim impede que continue disponível para amigos que ainda não a tenham aberto.

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