Novo sistema de verificação de idade do Spotify pode custar-lhe a sua conta

O Spotify prepara-se para implementar uma nova política de verificação de idade para aceder a conteúdos sensíveis. Esta nova medida poderá ter consequências severas para os utilizadores cuja idade não seja confirmada.

A verificação facial chega ao Spotify para restringir conteúdo

Numa recente atualização da sua página de suporte, o Spotify confirmou a intenção de começar a limitar o acesso a determinados conteúdos na sua plataforma de streaming. A principal alteração é a introdução de um sistema automatizado de validação etária.

Esta ferramenta irá analisar o rosto do utilizador através da câmara do dispositivo para estimar a sua idade sempre que este tente aceder a material restrito, como músicas com letras explícitas ou vídeos musicais para maiores de idade.

Esta iniciativa do Spotify não é um caso isolado, inserindo-se num movimento mais amplo entre as gigantes tecnológicas para proteger as audiências mais jovens no ambiente digital. Esta tendência foi largamente impulsionada pela nova legislação no Reino Unido.

Embora o foco principal da legislação tenha recaído sobre sites de pornografia e redes sociais como o X e o Reddit, que permitem conteúdo para adultos, outros serviços como o Spotify veem-se agora obrigados a adaptar-se.

Também a Google anunciou recentemente a adição de verificação de idade baseada em IA nas suas plataformas para filtrar o tipo de conteúdo a que os utilizadores podem aceder.

O risco de perder a conta...

O aspeto mais preocupante deste novo sistema do Spotify reside na consequência de uma verificação falhada: se a ferramenta determinar que o utilizador não cumpre os requisitos de idade mínima para o seu mercado, a sua conta poderá ser desativada e, eventualmente, eliminada de forma permanente.

Como esperado em qualquer sistema que obriga à identificação dos seus utilizadores, a medida já gerou uma onda de descontentamento e críticas em plataformas como o Reddit, com muitos a manifestarem preocupações relativas à privacidade.

Se quiser evitar problemas com a sua conta Spotify, certifique-se primeiro de que cumpre os requisitos mínimos de idade para a sua região. A maioria das regiões exige que os utilizadores do Spotify tenham pelo menos 13 anos de idade.

Para verificar a idade, o Spotify fez uma parceria com a Yoti, que permite aos utilizadores digitalizar o rosto diretamente no seu dispositivo. Em seguida, utiliza algoritmos para estimar a sua idade.

Se falhar na digitalização por qualquer motivo - ou seja, se o sistema determinar que não tem a idade correta para usar o Spotify ou não conseguir concluir a digitalização - será obrigado a verificar a sua idade usando o seu documento de identificação. Se recusar essa opção, a sua conta Spotify será desativada.

Assim, a única opção real que tem se quiser continuar a transmitir música é passar pelo processo. A empresa afirma que, se não verificar a sua idade, terá 90 dias após a desativação para concluir o processo e reativar a sua conta Spotify. No entanto, após 90 dias, se a empresa não conseguir confirmar a sua idade, a sua conta será eliminada permanentemente no prazo de 7 dias.

