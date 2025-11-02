Fumadores têm risco acrescido de desenvolver diabetes tipo 2

Um estudo recente revela que quem fuma pode apresentar um risco 25% maior de vir a sofrer de diabetes tipo 2, comparativamente a quem nunca fumou.

Os investigadores apontam para uma forte associação entre o consumo de tabaco e alterações metabólicas que favorecem o aparecimento da doença.

Os dados indicam que o risco é ainda mais elevado entre aqueles que fumam com regularidade e por longos períodos. Há também evidências de que deixar o tabaco reduz progressivamente esse risco ao longo dos anos.

Entre os mecanismos biológicos identificados pelos cientistas incluem-se:

Alterações na sensibilidade à insulina, comprometendo-se a forma como o corpo regula a glicose;

Processos inflamatórios crónicos, estimulados pelas substâncias químicas presentes no fumo;

Stress oxidativo e dano celular nos tecidos envolvidos no metabolismo da glicose;

Acúmulo de gordura abdominal, que está frequentemente associado a desequilíbrios metabólicos.

Os resultados reforçam a importância de políticas de saúde pública e campanhas de cessação tabágica, não só para prevenir doenças respiratórias e cardiovasculares, mas também para minimizar o risco de doenças metabólicas como a diabetes tipo 2.

Especialistas sublinham que quem deixar de fumar cedo poderá beneficiar de uma redução gradual do risco, aproximando-se com o tempo ao risco de quem nunca fumou.