BWT Alpine Formula One Team embarcou numa campanha histórica para 2026

A BWT Alpine Formula One Team embarcou, esta semana, numa nova jornada, à medida que a Fórmula 1 entra em águas desconhecidas, em 2026, com os novos regulamentos técnicos. A equipa iniciou, oficialmente, a temporada no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2026, com uma apresentação memorável, em Barcelona, Espanha.

Todos a bordo!

O evento de sexta-feira, a bordo do MSC World Europa, foi verdadeiramente único. O navio partiu de Civitavecchia, perto de Roma, Itália, na segunda-feira, e, tal como todas as equipas de Fórmula 1, tinha como destino Barcelona, para o shakedown oficial da Fórmula 1, na segunda-feira, 26 de janeiro, a primeira oportunidade real para o A526 em ação.

A equipa revelou as suas cores para 2026 e contou com todos os parceiros a bordo para a apresentação no impressionante Panorama Lounge do navio, um teatro emoldurado por uma vista única.

Os parceiros, novos e existentes, juntaram-se à imprensa mundial, para o começo da nova temporada, esperando as mudanças na regulamentação do chassis e da unidade de potência.

O Projeto

O A526 é um carro completamente novo, da frente à traseira, do chassis à unidade de potência. O tamanho e o peso foram significativamente reduzidos, com uma diminuição de 200 mm no comprimento, 100 mm na largura e 30 kg no peso total.

O último ano foi verdadeiramente extraordinário em termos de Fórmula 1. Com mudanças tão significativas nos regulamentos, este projeto tem sido um desafio muito interessante e para o qual nos dedicámos totalmente.

Afirmou David Sanchez, diretor técnico executivo, explicando que "em última análise, o carro é mais curto e mais estreito do que nos últimos anos, o que permite trabalhar com alguma liberdade aerodinâmica".

Temos o regresso da aerodinâmica ativa e a possibilidade de ter asas dianteiras e traseiras móveis, algo que a grande maioria dos pilotos nunca experimentou. Espera-se que a redução da força descendente e de arrasto traga melhores corridas, o que certamente agradará a todos os fãs. Tem sido fantástico trabalhar com a Mercedes-AMG e estamos empenhados em conseguir maximizar o pacote. Além do desafio da unidade de potência e dos novos combustíveis 100% sustentáveis, também temos uma nova terminologia à qual teremos de nos habituar, com os modos de ultrapassagem, impulso e recarga a entrarem no nosso vocabulário este ano.

Segundo David Sanchez, "estamos ansiosos pelos testes de Barcelona na próxima semana, onde temos muito a aprender e a compreender sobre o A526".

Tudo em jogo

Pierre Gasly vai disputar a sua décima temporada de Fórmula 1 e a quarta com a Alpine. O francês marcou 100% dos pontos da equipa em 2025, chegou ao Q3 dez vezes e começa esta temporada com um grande otimismo.

Segundo ele, é a primeira vez na sua carreira que o carro sofreu mudanças tão significativas.

É claro que estamos todos num território desconhecido, mas, como piloto, acho isso muito emocionante. Foi um longo caminho para a equipa chegar a este ponto. Trabalhámos arduamente no simulador, ao longo do último ano, a preparar os novos regulamentos, e sei que todos em Enstone trabalharam muito para desenvolver o melhor pacote possível.

Disse Pierre Gasly, revelando que o que veremos nas primeiras semanas, começando com o shakedown de Barcelona, "será interessante, mas este não é o produto final, pois continuaremos a aprender e a desenvolver o carro sempre que estivermos na pista".

Não estou a criar expectativas para mim mesmo. Vou ter de trabalhar muito com a equipa para entender as áreas a melhorar, vai ser um dia de cada vez, tentando ser o mais competitivos possível ao longo do ano. Estou entusiasmado e otimista, mas muito realista nas minhas ambições. Neste momento, sinto um enorme orgulho por a equipa ter alcançado todos os seus objetivos na preparação do A526.

Franco Colapinto encara 2026 com otimismo, enquanto se prepara para a sua primeira temporada a tempo inteiro na Fórmula 1, continuando a crescer e a desenvolver-se como piloto na principal categoria do desporto motorizado.

Pela primeira vez, na minha carreira, tive uma pré-temporada adequada para me preparar para um ano a tempo inteiro, desde os testes até à primeira corrida. Para mim, isso é muito importante, pois sinto-me realmente parte do projeto e significa que posso trabalhar arduamente com toda a equipa desde o início. Tivemos a oportunidade de ver o carro e preparar-nos no simulador. É claro que é muito diferente de tudo o que experimentei até agora e acho que é igual para a maioria dos pilotos da grelha. Há novos truques e novos desafios a aprender para extrair o máximo do monolugar e vejo isso como um desafio verdadeiramente incrível.

Disse Franco Colapinto, revelando estar muito entusiasmado.

Paul Aron junta-se a Pierre e Franco para completar a equipa de pilotos, começando a sua segunda temporada como piloto de reserva.

Como piloto reserva, será importante aprender rapidamente os novos sistemas e passar muito tempo no simulador para ajudar a equipa a ser competitiva. Estou entusiasmado com essa oportunidade e mal posso esperar pelo início da temporada.

Depois de testar o A525, pela primeira vez, em Abu Dhabi, em dezembro, Kush Maini continua a fazer parte da Alpine Academy, competindo a tempo inteiro na FIA Fórmula 2, enquanto é o piloto de reserva dentro do grupo de jovens promessas da Alpine.

Passo a passo

Após um shakedown bem-sucedido, em Silverstone, no início da semana, foi a primeira oportunidade de testar os novos sistemas e validar o novo carro, a equipa transferiu-se para Barcelona para participar no shakedown oficial da Fórmula 1, esta segunda-feira, antes de seguir para o Bahrein, para duas sessões de três dias, em fevereiro.

Depois disso, todos os olhos estarão voltados para Melbourne, na Austrália, para a tão esperada abertura da temporada, no dia 8 de março.

É bastante raro ver tantas mudanças no nosso desporto, mudanças que têm o potencial de abalar a ordem competitiva. Estamos a dar um passo de cada vez. Não sabemos onde ficaremos classificados na primeira corrida, muito menos na última corrida. O desenvolvimento será crucial. Aprender e compreender a melhor forma de maximizar o carro em cada circuito fará uma grande diferença para o nosso sucesso. Sabemos que é uma longa jornada e estamos ansiosos por enfrentá-la.

Disse Flavio, partilhando que "o Pierre e o Franco têm uma verdadeira fome nos olhos. O ano passado não foi fácil para ninguém, muito menos para eles, e é nosso dever fornecer-lhes um carro que lhes permita mostrar o seu talento e lutar pelas melhores posições".