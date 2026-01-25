Treinador é despedido após usar o ChatGPT “para praticamente tudo”

O treinador espanhol Robert Moreno, de 48 anos, foi afastado do comando técnico do FC Sochi, da primeira divisão russa, devido a uma dependência exagerada de ferramentas de inteligência artificial.

Treinador usava o ChatGPT para planeamento de treinos até à organização logística

Segundo o ex-diretor desportivo do clube, Andrei Orlov, Moreno teria recorrido de forma excessiva ao ChatGPT para tarefas que vão desde o planeamento de treinos até à organização logística e até mesmo à escolha de jogadores, o que acabou por criar mal-estar interno e decisões questionáveis.

Um dos episódios mais polémicos aconteceu numa deslocação a Khabarovsk. Em vez de usar experiência e critérios técnicos habituais, Moreno deixou o ChatGPT planear toda a viagem e preparação. Como resultado os jogadores foram instruídos a treinar às 7 da manhã, após terem passado 28 horas sem dormir, algo que gerou forte desgaste no plantel e críticas internas.

Moreno não limitou o uso da IA à logística. Também utilizou o ChatGPT para escolher um avançado no mercado de transferências, comparando dados de vários jogadores. A análise da IA indicou um determinado ponta-de-lança como o melhor, que acabou contratado… mas que não marcou qualquer golo em 10 jogos.

O resultado final não foi apenas a saída do treinador em agosto de 2025, mas também a despromoção do Sochi da liga principal russa.