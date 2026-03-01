PplWare Mobile

Por que razão a inteligência artificial ainda falha tanto na leitura de PDF?

Inteligência Artificial 2 Comentários

Autor: Rui Neto

  1. Mico.se says:
    1 de Março de 2026 às 11:25

    Por isso é apenas uma… IA.

  2. André R. says:
    1 de Março de 2026 às 11:47

    Por acaso no Gemini, pedi que ele analisasse um esquema eletrónico em pdf e ele acertou tudo, incluindo um erro que tinha. O texto dos componentes foi lido sem problema e a lógica do circuito bateu certo para ele. O projeto é um osciloscópio, e inclusive conseguiu perceber quantos canais tinha e onde se situavam.
    Talvez essa parte do erro de leitura em pdf seja apenas na organização e lógica do texto.

